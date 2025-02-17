Потеря для Эвертона. Илиман Ндиайе из-за травмы пропустит несколько недель

Форвард «Эвертона» Илиман Ндиайе не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Футболист получил травму внутренней боковой связки колена.

Информацию о травме футболиста подтвердил главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес. Илиман Ндиайе получил травму в матче с «Ливерпулем» (2:2) и покинул поле на 25-й минуте.

По предварительным оценкам восстановление Ндиайе может занять 4-6 недель. Игрок пополнил и без того внушительный список травмированных в «Эвертоне»

В текущем сезоне Илиман Ндиайе сыграл за «Эвертон» 28 матчей во всех турнирах. Забил 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего футболиста в 18 миллионов евро.