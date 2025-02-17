Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Потеря для Эвертона. Илиман Ндиайе из-за травмы пропустит несколько недель
Англия
17 февраля 2025, 16:23 |
111
0

Потеря для Эвертона. Илиман Ндиайе из-за травмы пропустит несколько недель

Игрок травмировался в матче с «Ливерпулем»

17 февраля 2025, 16:23 |
111
0
Потеря для Эвертона. Илиман Ндиайе из-за травмы пропустит несколько недель
Getty Images/Global Images Ukraine. Эвертон

Форвард «Эвертона» Илиман Ндиайе не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Футболист получил травму внутренней боковой связки колена.

Информацию о травме футболиста подтвердил главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес. Илиман Ндиайе получил травму в матче с «Ливерпулем» (2:2) и покинул поле на 25-й минуте.

По предварительным оценкам восстановление Ндиайе может занять 4-6 недель. Игрок пополнил и без того внушительный список травмированных в «Эвертоне»

В текущем сезоне Илиман Ндиайе сыграл за «Эвертон» 28 матчей во всех турнирах. Забил 8 мячей. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего футболиста в 18 миллионов евро.

По теме:
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Суперзвезда Ливерпуля получил оффер из Саудовской Аравии. Известен ответ
Наставнику Челси грозит увольнение? Инсайдер рассказал, что ждет Мареску
Эвертон Илиман Ндиайе Ливерпуль травма колена чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Дэвид Мойес
Сергей Турчак Источник: ФК Эвертон
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини
Футбол | 17 февраля 2025, 11:53 9
ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини
ВИДЕО. Невероятная жена звезды Шахтера снялась на дрон в бикини

Елизавета Судакова поразила подписчиков своей фигурой

Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Футбол | 17 февраля 2025, 02:11 0
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт

Саудиты готовы платить Винисиусу 200 миллионов евро за сезон

Подсчитано количество карточек у Винисиуса и Беллингема. Невероятные цифры
Футбол | 17.02.2025, 16:29
Подсчитано количество карточек у Винисиуса и Беллингема. Невероятные цифры
Подсчитано количество карточек у Винисиуса и Беллингема. Невероятные цифры
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
Футбол | 17.02.2025, 03:07
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Футбол | 16.02.2025, 18:32
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
17.02.2025, 08:13 1
Бокс
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
16.02.2025, 10:35 3
Футбол
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
15.02.2025, 21:31 7
Футбол
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
15.02.2025, 19:15 25
Теннис
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
16.02.2025, 00:05 3
Футбол
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
16.02.2025, 22:19
Футбол
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
15.02.2025, 19:42 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем