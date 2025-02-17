Ключевой защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер провел первую тренировку с командой после повреждения.

Футболист травмировался в матче 22-го тура Ла лиги против «Эспаньола». Врачи диагностировали в игрока проблемы с мышцей бедра правой ноги. Немецкому футболисту пришлось провести в лазарете больше одного месяца.

Ожидается, что Рюдигер сможет помочь «сливочным» в ответном матче 1/16 Лиги чемпионов. Мадридский клуб на своем поле будет противостоять «Манчестер Сити». Первая игра закончилась победой «Реала» – 3:2.

В этом сезоне Антонио сыграл 34 матча, в которых забил два мяча и отдал один ассист.

ФОТО. Вернулся в строй. Первая тренировка Рюдигера после травмы