ФОТО. Вернулся в строй. Первая тренировка Рюдигера после травмы
Антонио готовится на матч Лиги чемпионов
Ключевой защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер провел первую тренировку с командой после повреждения.
Футболист травмировался в матче 22-го тура Ла лиги против «Эспаньола». Врачи диагностировали в игрока проблемы с мышцей бедра правой ноги. Немецкому футболисту пришлось провести в лазарете больше одного месяца.
Ожидается, что Рюдигер сможет помочь «сливочным» в ответном матче 1/16 Лиги чемпионов. Мадридский клуб на своем поле будет противостоять «Манчестер Сити». Первая игра закончилась победой «Реала» – 3:2.
В этом сезоне Антонио сыграл 34 матча, в которых забил два мяча и отдал один ассист.
ФОТО. Вернулся в строй. Первая тренировка Рюдигера после травмы
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