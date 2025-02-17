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  4. Владислав ЛУПАШКО: «Достаточно продуктивно провели сборы»
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 15:10 |
188
0

Владислав ЛУПАШКО: «Достаточно продуктивно провели сборы»

Главный тренер «Карпат» подвел итоги турецких сборов

17 февраля 2025, 15:10 |
188
0
Владислав ЛУПАШКО: «Достаточно продуктивно провели сборы»
Профутбол. Владислав Лупашко

«Карпаты» подготовку ко второй части сезона проводили в Турции. Команда провела ряд контрольных матчей. Тренерский штаб имел возможность просмотреть потенциальных новичков и наиграть состав. Итоги сборов подвел главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко.

«Мы взяли на сборы много новичков. Взаимодействия где-то не те, что хотелось бы. Не все пришедшие к нам игроки в полном объеме готовы к тому, чтобы выполнять то, что мы хотим.

Этот сбор был своеобразным обучением и для меня самого. Я для себя уже во время этого сбора делал заметки, как нужно проводить следующий сбор, что было очень хорошо, что не очень хорошо в плане организации, в плане коммуникации, в плане поддержки микроклимата. Я все эти моменты пытался учесть. В плане подготовки также тот этап, который мы проводили в Украине – насколько он был полезен, нужно ли сразу ехать в Турцию. Очень много таких моментов я для себя выделил.

Для меня был очень полезен этот сбор. Это такой бесценный опыт, который можно получить, не купить его, не где-нибудь взять, а только если ты сам прошел через него.

Но в целом я считаю, что достаточно продуктивно провели сборы. Если учитывать наши фитнес-показатели, то мы видим, что команда 2 дня сыграли 90 минут, у каждого игрока было равнозначное время – и мы видели, что игроки более или менее выдерживали этот темп. Наши цифры говорят о том, что команда находится в хорошем физическом состоянии».

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Карпаты Львов Владислав Лупашко учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак Источник: ФК Карпаты Львов
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