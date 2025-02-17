Непогодов сознался, есть ли у Черноморца перед ним финансовая задолженность
Вратарь утверждает, что одесский клуб выплатил ему все, что имел
Бывший вратарь ряда украинских команд Дмитрий Непогодов в эксклюзивном интервью для Sport.ua высказался о периоде своей карьеры в одесском «Черноморце».
– Что касается «Черноморца», то в нем играл не так много времени. Однако за этот период почувствовал, что в городе очень любят футбол. В Одессе работал под руководством сильного специалиста Романа Григорчука (несмотря на довольно специфическое его отношение к вратарям), у которого профессионализм, видение и понимание футбола находятся на самом высоком уровне. Вообще я считаю, что тому, кто работал с Григорчуком и вникал в его подход и предлагаемые идеи, можно смело выдавать тренерскую лицензию категории «А».
– «Черноморец» не раз наказывался снятием очков или же трансферными банами в связи с задолженностями перед футболистами, которые его покинули. Вам в одесском клубе тоже остались должны?
– С «Черноморцем» мы разошлись нормально. Была небольшая задолженность, но в итоге со мной рассчитались – возможно потому, что я был легионером.
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