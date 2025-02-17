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  4. Виталий ПЕРВАК: «Все с нетерпением ждут первой официальной игры»
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 12:51 |
84
0

Виталий ПЕРВАК: «Все с нетерпением ждут первой официальной игры»

Главный тренер «Левого Берега» рассказал о ходе зимних сборов

17 февраля 2025, 12:51 |
84
0
Виталий ПЕРВАК: «Все с нетерпением ждут первой официальной игры»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

«Левый Берег» завершает подготовку к возобновлению чемпионата УПЛ. Главный тренер команды Виталий Первак поделился впечатлениями от сборов в Турции и рассказал об ожиданиях от весенней части сезона.

– Какие ваши впечатления от сборов в Турции?

– Сбор еще не завершился, поэтому не можем говорить, что проделали всю работу. После спарринга против «Шерифа» начали более конкретно готовиться к матчу с «Шахтером». Важно, что удалось сделать все, что планировали. К сожалению, есть потери… Андрей Якимив тренируется по индивидуальному графику.

– Пять спаррингов – пять разных соперников. С кем интереснее было?

– В одних матчах играли под большой нагрузкой, а в других – с более легкими ногами. Было интересно посмотреть на готовность футболистов в разный период сборов. По моему мнению, наиболее информативным был спарринг против «Шерифа». Это команда, имеющая существенный опыт выступлений в еврокубках.

– В чемпионате у команды наблюдались проблемы с реализацией. На сборах забивали в каждом спарринге. Обнадеживает?

– Безусловно, забитые мячи всегда придают положительные эмоции. Главное, что футболисты увереннее играли в заключительной трети поля. Надеюсь, что проблем с этим у нас не будет в официальных матчах.

– Клуб подписал бразильца Диего Энрике. Чем понравился бразильский атакующий полузащитник?

– Это техничный и умный игрок, по-своему понимающий футбол. Безусловно, ему еще предстоит много работать и учиться с учетом юного возраста. Диего непросто даются привычные нам нагрузки, но он не жалуется и работает каждый день. Нравится его отношение к работе.

– Будут ли еще приобретения? Планируете усилиться?

– В последнем контрольном матче просматривали игроков. Это обычный процесс на сборах. Если будут хорошие варианты, то, безусловно, не откажемся от новичков.

– Президент несколько дней был на сборах с командой. Насколько это мотивировало футболистов?

– Президент имел возможность пообщаться с командой. Для игроков очень важно чувствовать поддержку со стороны президента. Благодарны руководству клуба за то, что они нашли возможность отправить команду на сборы в Турцию.

– Со стартовым составом на первый официальный матч года с «Шахтером» уже определились?

– Где-то на 70% определились, но еще неделю будем работать. В тренировочном процессе уже окончательно определим игроков, которые выйдут с первых минут против Шахтера.

– Спиваков покинул команду команду и позиция капитана освободилась. Когда ждать выборов капитана?

- Перед игрой с «Шахтером» будем выбирать капитана. В команде есть своя процедура голосования, которую будем придерживаться. Голосование будет закрытым.

– В первом круге в домашних стенах с «Шахтером» играли практически на равных. Чего можно ожидать 24 февраля болельщикам?

– Все с нетерпением ждут первой официальной игры после зимней паузы. «Шахтер» – элитный клуб украинского футбола, поэтому нам будет сложно. Пожелаю всем набраться терпения, ведь у нас впереди много работы. От весенней части сезона ожидаю надежную и уверенную игру наших футболистов.

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Левый Берег Киев Виталий Первак учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
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