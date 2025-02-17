Виталий ПЕРВАК: «Все с нетерпением ждут первой официальной игры»
Главный тренер «Левого Берега» рассказал о ходе зимних сборов
«Левый Берег» завершает подготовку к возобновлению чемпионата УПЛ. Главный тренер команды Виталий Первак поделился впечатлениями от сборов в Турции и рассказал об ожиданиях от весенней части сезона.
– Какие ваши впечатления от сборов в Турции?
– Сбор еще не завершился, поэтому не можем говорить, что проделали всю работу. После спарринга против «Шерифа» начали более конкретно готовиться к матчу с «Шахтером». Важно, что удалось сделать все, что планировали. К сожалению, есть потери… Андрей Якимив тренируется по индивидуальному графику.
– Пять спаррингов – пять разных соперников. С кем интереснее было?
– В одних матчах играли под большой нагрузкой, а в других – с более легкими ногами. Было интересно посмотреть на готовность футболистов в разный период сборов. По моему мнению, наиболее информативным был спарринг против «Шерифа». Это команда, имеющая существенный опыт выступлений в еврокубках.
– В чемпионате у команды наблюдались проблемы с реализацией. На сборах забивали в каждом спарринге. Обнадеживает?
– Безусловно, забитые мячи всегда придают положительные эмоции. Главное, что футболисты увереннее играли в заключительной трети поля. Надеюсь, что проблем с этим у нас не будет в официальных матчах.
– Клуб подписал бразильца Диего Энрике. Чем понравился бразильский атакующий полузащитник?
– Это техничный и умный игрок, по-своему понимающий футбол. Безусловно, ему еще предстоит много работать и учиться с учетом юного возраста. Диего непросто даются привычные нам нагрузки, но он не жалуется и работает каждый день. Нравится его отношение к работе.
– Будут ли еще приобретения? Планируете усилиться?
– В последнем контрольном матче просматривали игроков. Это обычный процесс на сборах. Если будут хорошие варианты, то, безусловно, не откажемся от новичков.
– Президент несколько дней был на сборах с командой. Насколько это мотивировало футболистов?
– Президент имел возможность пообщаться с командой. Для игроков очень важно чувствовать поддержку со стороны президента. Благодарны руководству клуба за то, что они нашли возможность отправить команду на сборы в Турцию.
– Со стартовым составом на первый официальный матч года с «Шахтером» уже определились?
– Где-то на 70% определились, но еще неделю будем работать. В тренировочном процессе уже окончательно определим игроков, которые выйдут с первых минут против Шахтера.
– Спиваков покинул команду команду и позиция капитана освободилась. Когда ждать выборов капитана?
- Перед игрой с «Шахтером» будем выбирать капитана. В команде есть своя процедура голосования, которую будем придерживаться. Голосование будет закрытым.
– В первом круге в домашних стенах с «Шахтером» играли практически на равных. Чего можно ожидать 24 февраля болельщикам?
– Все с нетерпением ждут первой официальной игры после зимней паузы. «Шахтер» – элитный клуб украинского футбола, поэтому нам будет сложно. Пожелаю всем набраться терпения, ведь у нас впереди много работы. От весенней части сезона ожидаю надежную и уверенную игру наших футболистов.
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