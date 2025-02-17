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17 февраля 2025, 12:33 |
428
0

Украинец поделился впечатлениями от игры за сборную Казахстана

Дмитрию Непогодову запомнилось много матчей

17 февраля 2025, 12:33 |
428
0
Украинец поделился впечатлениями от игры за сборную Казахстана
КФФ. Дмитрий Непогодов

Бывший вратарь ряда украинских команд Дмитрий Непогодов в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился впечатлениями от игры за национальную сборную Казахстана.

– Чем запомнились выступления за сборную Казахстана?

– В сборной было много интересных и положительных моментов. Запомнился мой дебют в Грузии против тамошней национальной команды, а также домашняя победа над шотландцами 3:0. Еще очень интересно было соревноваться со сборной Бельгии. Хоть мы и проиграли ей обе встречи, но играть против Лукаку, Компани, Де Брюйне, Азара, Куртуа и всех остальных приходится далеко не каждый день. Такие матчи надолго запоминаются.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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