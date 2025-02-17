Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-вратарь Черноморца объяснил, почему взял казахстанский паспорт
Другие новости
17 февраля 2025, 11:58 |
488
1

Экс-вратарь Черноморца объяснил, почему взял казахстанский паспорт

Дмитрия Непогодова в свое время заинтересовала возможность играть за сборную Казахстана

17 февраля 2025, 11:58 |
488
1
Экс-вратарь Черноморца объяснил, почему взял казахстанский паспорт
ФК Подолье. Дмитрий Непогодов

Бывший вратарь ряда украинских команд Дмитрий Непогодов в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил, почему принял решение взять казахстанское гражданство.

– Если раньше вы ехали в Казахстан как украинский легионер, то на этот раз – с паспортом этой страны. Что привело к смене гражданства?

– Казахстанское гражданство у меня с 2018 года, и до этого как украинский легионер я играл лишь один год. Гражданство сменил потому, что мне предложили играть за национальную сборную. А поскольку мои родители родились в Казахстане, где у меня также много родных, то получить его было проще.

По теме:
Непогодов сознался, есть ли у Черноморца перед ним финансовая задолженность
Украинец поделился впечатлениями от игры за сборную Казахстана
Дмитрий НЕПОГОДОВ: «Казахстанское гражданство получить было нетрудно»
Дмитрий Непогодов смена гражданства инсайд сборная Казахстана по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возмутители спокойствия. Ноттингем Форест и другие выскочки сезона
Футбол | 17 февраля 2025, 12:38 0
Возмутители спокойствия. Ноттингем Форест и другие выскочки сезона
Возмутители спокойствия. Ноттингем Форест и другие выскочки сезона

Sport.ua – о командах-открытиях текущего европейского сезона

«Украинский Месси». Дулуб рассказал, как потеряли талантливого футболиста
Футбол | 17 февраля 2025, 11:23 3
«Украинский Месси». Дулуб рассказал, как потеряли талантливого футболиста
«Украинский Месси». Дулуб рассказал, как потеряли талантливого футболиста

Специалист раскритиковал подход к молодым игрокам

Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Футбол | 16.02.2025, 21:23
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Футбол | 16.02.2025, 16:51
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны
Футбол | 16.02.2025, 21:47
Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны
Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Заграти у збірній України у нього було небагато шансів. Тож рішення логічне
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
15.02.2025, 20:46 7
Футбол
Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?
Сколько заработала Костюк за выход в четвертьфинал супертурнира в Катаре?
16.02.2025, 00:51 1
Теннис
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
16.02.2025, 09:19
Футбол
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
Игрока сборной Украины не выпустили за границу и доставили в ТЦК
16.02.2025, 11:38 16
Баскетбол
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
15.02.2025, 11:47 31
Теннис
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
16.02.2025, 18:32 11
Футбол
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
15.02.2025, 19:42 14
Бокс
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
16.02.2025, 10:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем