Экс-вратарь Черноморца объяснил, почему взял казахстанский паспорт

Бывший вратарь ряда украинских команд Дмитрий Непогодов в эксклюзивном интервью для Sport.ua объяснил, почему принял решение взять казахстанское гражданство.

– Если раньше вы ехали в Казахстан как украинский легионер, то на этот раз – с паспортом этой страны. Что привело к смене гражданства?

– Казахстанское гражданство у меня с 2018 года, и до этого как украинский легионер я играл лишь один год. Гражданство сменил потому, что мне предложили играть за национальную сборную. А поскольку мои родители родились в Казахстане, где у меня также много родных, то получить его было проще.