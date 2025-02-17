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  4. Погба может оформить сенсационный переход в Мадрид. Но есть нюанс
Испания
17 февраля 2025, 12:17 |
1089
2

Погба может оформить сенсационный переход в Мадрид. Но есть нюанс

Французским полузащитником интересуется «Атлетико»

17 февраля 2025, 12:17 |
1089
2
Погба может оформить сенсационный переход в Мадрид. Но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Мадридский «Атлетико» интересуется французским полузащитником Полем Погба, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, помочь переходу 31-летнего футболиста в состав «матрасников» может его дружба с лидером клуба Антуаном Гризманном.

Дисквалификация Поля Погба из-за допинга закончится в марте 2025 года, однако ему уже разрешено тренироваться с профессиональными командами.

С момента возвращения в «Ювентус» летом 2022 года Поль Погба из-за травм и допинг-скандала провел лишь 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. В декабре 2024 года туринцы разорвали с ним контракт, так что сейчас игрок является свободным агентом.

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Поль Погба Атлетико Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги свободный агент Антуан Гризманн
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Lulinnha
Это было бы интересно. Как 8-ка он мне нравится. 
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Gargantua81
да чего уж там... в Реал.
Неймар за Барселону, Погба за Реал.
а Гаскойн за Атлетико, ладно уж.
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