Погба может оформить сенсационный переход в Мадрид. Но есть нюанс

Мадридский «Атлетико» интересуется французским полузащитником Полем Погба, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, помочь переходу 31-летнего футболиста в состав «матрасников» может его дружба с лидером клуба Антуаном Гризманном.

Дисквалификация Поля Погба из-за допинга закончится в марте 2025 года, однако ему уже разрешено тренироваться с профессиональными командами.

С момента возвращения в «Ювентус» летом 2022 года Поль Погба из-за травм и допинг-скандала провел лишь 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей. В декабре 2024 года туринцы разорвали с ним контракт, так что сейчас игрок является свободным агентом.