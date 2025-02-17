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17 февраля 2025, 01:49 |
275
1

ФОТО. Звездный футболист АПЛ ответил на слухи о его романе с порнозвездой

Пришлось выложить всю правду

17 февраля 2025, 01:49 |
275
1
ФОТО. Звездный футболист АПЛ ответил на слухи о его романе с порнозвездой
Instagram. Бреннан Джонсон и Лили Филлипс

Футболист «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Бреннан Джонсон наконец прокомментировал появившуюся информацию о том, что он встречается с британской порнозвездой Лили Филлипс.

Филлипс известна, что установила рекорд, переспав со 101 мужчиной за 24 часа.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

23-летний полузащитник некоторое время не реагировал на неоднозначный жизненный поворот, но затем опубликовал сторис в Instagram, на котором он со своей настоящей девушкой.

Таким образом, он опровергнул все слухи.

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фото lifestyle Бреннан Джонсон Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 1
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AndiM
Через день скаже що він гомік, і викладе фотку зі своїм хлопцем. 
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