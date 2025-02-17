ФОТО. Звездный футболист АПЛ ответил на слухи о его романе с порнозвездой

Футболист «Тоттенхэма» и сборной Уэльса Бреннан Джонсон наконец прокомментировал появившуюся информацию о том, что он встречается с британской порнозвездой Лили Филлипс.

Филлипс известна, что установила рекорд, переспав со 101 мужчиной за 24 часа.

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23-летний полузащитник некоторое время не реагировал на неоднозначный жизненный поворот, но затем опубликовал сторис в Instagram, на котором он со своей настоящей девушкой.

Таким образом, он опровергнул все слухи.