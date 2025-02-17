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17 февраля 2025, 01:20 |
256
0

ВИДЕО. Девушка звезды Шахтера станцевала жаркий танец. Даже 2

Кевин – настоящий счастливчик

17 февраля 2025, 01:20 |
256
0
ВИДЕО. Девушка звезды Шахтера станцевала жаркий танец. Даже 2
Instagram. Алисия Калини

У бразильского вингера «Шахтера» Кевина головокружительная девушка.

Её имя – Алисия Калини: она модель и инфлюенсерка, которая собрала аудиторию благодаря своей красоте.

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Коронной фишкой девушки считаются её танцы – чаще всего красавица танцует в лифчике или трусах, подчеркивая свои роскошные формы.

Её видео смотрят сотни тысяч и она считается достаточно популярной в Бразилии. На её Instagram подписано 395 тысяч фолловеров.

Вчера девушка снова выложила видео своих жарких танцев, порадовав свою аудиторию.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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