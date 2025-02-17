ВИДЕО. Девушка звезды Шахтера станцевала жаркий танец. Даже 2
Кевин – настоящий счастливчик
У бразильского вингера «Шахтера» Кевина головокружительная девушка.
Её имя – Алисия Калини: она модель и инфлюенсерка, которая собрала аудиторию благодаря своей красоте.
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Коронной фишкой девушки считаются её танцы – чаще всего красавица танцует в лифчике или трусах, подчеркивая свои роскошные формы.
Её видео смотрят сотни тысяч и она считается достаточно популярной в Бразилии. На её Instagram подписано 395 тысяч фолловеров.
Вчера девушка снова выложила видео своих жарких танцев, порадовав свою аудиторию.
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