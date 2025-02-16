В воскресенье, 15 февраля, проходит матч 25-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Интером».

Встречу принимает Альянц Стэдиум в Турине.

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На 74-й минуте матча португальский вингер хозяев поля Франсишку Консейсау открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Турин впереди. Консейсау забил в ворота Интера