Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Турин впереди. Консейсау забил в ворота Интера
Италия
16 февраля 2025, 23:22 |
25
0

ВИДЕО. Турин впереди. Консейсау забил в ворота Интера

Португальский вингер открыл счет в матче

16 февраля 2025, 23:22 |
25
0
ВИДЕО. Турин впереди. Консейсау забил в ворота Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

В воскресенье, 15 февраля, проходит матч 25-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Интером».

Встречу принимает Альянц Стэдиум в Турине.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 74-й минуте матча португальский вингер хозяев поля Франсишку Консейсау открыл счет в матче.

❗️ ВИДЕО. Турин впереди. Консейсау забил в ворота Интера

По теме:
Ювентус – Интер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Возвращение блудного сына. Известна оценка Коваленко за матч с Удинезе
«Он часть Ромы будущего». Пресс-конференция Раньери после матча с Пармой
Ювентус Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Ювентус - Интер Франсишку Консейсау
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. «Сколько работы...» Жена игрока Шахтера похвасталась ягодицами
Футбол | 16 февраля 2025, 15:50 18
ВИДЕО. «Сколько работы...» Жена игрока Шахтера похвасталась ягодицами
ВИДЕО. «Сколько работы...» Жена игрока Шахтера похвасталась ягодицами

Анастасия Конопля поделилась результатами посещения тренировочного зала

300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Футбол | 16 февраля 2025, 08:40 3
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса

Мадридский гранд рассматривает трансферы Вильяма Салиба, Флориана Вирца и Виктора Дьекереша

Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны
Футбол | 16.02.2025, 21:47
Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны
Сумма удвоена. Бавария сделала предложение по полузащитнику Барселоны
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
Футбол | 16.02.2025, 09:19
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
Футбол | 16.02.2025, 00:05
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
ЗИДАН: «Я сожалею, что так и не смог поиграть за этот клуб»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
15.02.2025, 11:47 31
Теннис
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
16.02.2025, 09:16 5
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
15.02.2025, 20:46 7
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
16.02.2025, 10:35 3
Футбол
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
15.02.2025, 21:31 7
Футбол
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
15.02.2025, 00:23
Футбол
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
Прайм Аманды. Анисимова и Остапенко определили новую чемпионку в Дохе
15.02.2025, 19:15 24
Теннис
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
15.02.2025, 19:42 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем