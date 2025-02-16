Италия16 февраля 2025, 23:22 |
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ВИДЕО. Турин впереди. Консейсау забил в ворота Интера
Португальский вингер открыл счет в матче
16 февраля 2025, 23:22 |
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В воскресенье, 15 февраля, проходит матч 25-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Интером».
Встречу принимает Альянц Стэдиум в Турине.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 74-й минуте матча португальский вингер хозяев поля Франсишку Консейсау открыл счет в матче.
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