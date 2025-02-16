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16 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 16 февраля 2025, 23:24
514
0

ФОТО. Как сейчас выглядит звездный экс-футболист Динамо. Не узнать

Не так просто распознать...

16 февраля 2025, 23:23 | Обновлено 16 февраля 2025, 23:24
514
0
ФОТО. Как сейчас выглядит звездный экс-футболист Динамо. Не узнать
Instagram. Адмир Мехмеди

Экс-футболисту киевского «Динамо» Адмиру Мехмеди в этом году исполнится 34 года.

Швейцарец завершил карьеру профессионального футболиста в сентябре 2023 года.

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За свою карьеру Мехмеди успел поиграть за «Цюрих», «Динамо» Киев, «Фрайбург», «Вольфсбург», «Байер» и «Антальяспор», регулярно одерживая вызовы в сборную.

Нынче Мехмеди получил сертификат спортивного менеджера и намерен развиваться как футбольный функционер.

Экс-футболист внешне прилично изменился и его довольно сложно узнать:

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фото lifestyle Адмир Мехмеди Динамо Киев
Максим Лапченко Источник: Instagram
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