ФОТО. Как сейчас выглядит звездный экс-футболист Динамо. Не узнать
Не так просто распознать...
Экс-футболисту киевского «Динамо» Адмиру Мехмеди в этом году исполнится 34 года.
Швейцарец завершил карьеру профессионального футболиста в сентябре 2023 года.
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За свою карьеру Мехмеди успел поиграть за «Цюрих», «Динамо» Киев, «Фрайбург», «Вольфсбург», «Байер» и «Антальяспор», регулярно одерживая вызовы в сборную.
Нынче Мехмеди получил сертификат спортивного менеджера и намерен развиваться как футбольный функционер.
Экс-футболист внешне прилично изменился и его довольно сложно узнать:
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