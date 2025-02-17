16.02.2025 16:30 – FT 1 : 3
Германия17 февраля 2025, 00:05 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:07
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Победы Хоффенхайма и Айнтрахта, Майнц в зоне еврокубков
Сегодня состоялось 3 матча 22-го тура Бундеслиги
17 февраля 2025, 00:05 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:07
34
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В воскресенье, 16 февраля, состоялось 3 матча 22-го тура Бундеслиги.
«Вердер» дома уступил «Хоффенхайму».
«Айнтрахт» дома разобрался с «Хольштайном».
«Майнц» в гостях одолел «Хайденхайм».
После сыгранных матчей команды занимают следующие позиции в чемпионате:
- Айнтрахт: 42 очка, 3-е место;
- Майнц: 35 очков, 6-е место;
- Вердер: 30 очков, 10-е место;
- Хоффенхайм: 21 очко, 15-е место;
- Хайденхайм: 14 очков, 17-е место;
- Хольштайн; 13 очков, 18-е место
Бундеслига. 22-й тур
Вердер – Хоффенхайм – 1:3
Голы: Ссоки, 7 (автогол) – Стач, 28, Бишоф, 44, Орбан, 63
Айнтрахт – Хольштайн – 3:1
Голы: Ларсон, 18, Тута, 37, Узун, 60 – Порат, 73
Хайденхайм – Майнц – 0:2
Голы: Бюркардт, 28, Випер, 49
Фото матчей:
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