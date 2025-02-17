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16.02.2025 16:30 – FT 1 : 3
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17 февраля 2025, 00:05 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:07
34
0

Победы Хоффенхайма и Айнтрахта, Майнц в зоне еврокубков

Сегодня состоялось 3 матча 22-го тура Бундеслиги

17 февраля 2025, 00:05 | Обновлено 17 февраля 2025, 00:07
34
0
Победы Хоффенхайма и Айнтрахта, Майнц в зоне еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Айнтрахт

В воскресенье, 16 февраля, состоялось 3 матча 22-го тура Бундеслиги.

«Вердер» дома уступил «Хоффенхайму».

«Айнтрахт» дома разобрался с «Хольштайном».

«Майнц» в гостях одолел «Хайденхайм».

После сыгранных матчей команды занимают следующие позиции в чемпионате:

  • Айнтрахт: 42 очка, 3-е место;
  • Майнц: 35 очков, 6-е место;
  • Вердер: 30 очков, 10-е место;
  • Хоффенхайм: 21 очко, 15-е место;
  • Хайденхайм: 14 очков, 17-е место;
  • Хольштайн; 13 очков, 18-е место

Бундеслига. 22-й тур

Вердер – Хоффенхайм – 1:3

Голы: Ссоки, 7 (автогол) – Стач, 28, Бишоф, 44, Орбан, 63

Айнтрахт – Хольштайн – 3:1

Голы: Ларсон, 18, Тута, 37, Узун, 60 – Порат, 73

Хайденхайм – Майнц – 0:2

Голы: Бюркардт, 28, Випер, 49

Фото матчей:

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Бундеслига чемпионат Германии по футболу Хоффенхайм Вердер Айнтрахт Франкфурт Хольштайн Майнц Хайденхайм
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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