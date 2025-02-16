ФОТО. Роналдиньо обратился к Андрею Шевченко. Назвал братом

Легендарный футболист Роналдиньо опубликовал пост в Instagram, в котором обратился к Андрею Шевченко:

«20 лет исторического момента!!! Было приятно присоединиться к @fifa, @uefa_official и всем этим мировым звездам, чтобы помочь жертвам цунами и принести немного радости всему миру!! Спасибо, брат @andriyshevchenko, что поддержал эту идею… Кто-нибудь еще здесь скучал? Хахахаха 🤙🏾», – написал легендарный экс-футболист.

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В комментариях фанаты начали ностальгировать:

«Время, когда любой матч мог удивить тебя благодаря такому количеству талантов и футбольных звезд», – написал один из болельщиков.

«Этот парень был счастлив в футболе и имел лучших партнеров в мире», – написал второй.

«Лучший, кого я видел в игре!», – написал третий.