ФОТО. Роналдиньо обратился к Андрею Шевченко. Назвал братом
Фотографии, которые вызовут ностальгию
Легендарный футболист Роналдиньо опубликовал пост в Instagram, в котором обратился к Андрею Шевченко:
«20 лет исторического момента!!! Было приятно присоединиться к @fifa, @uefa_official и всем этим мировым звездам, чтобы помочь жертвам цунами и принести немного радости всему миру!! Спасибо, брат @andriyshevchenko, что поддержал эту идею… Кто-нибудь еще здесь скучал? Хахахаха 🤙🏾», – написал легендарный экс-футболист.
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В комментариях фанаты начали ностальгировать:
«Время, когда любой матч мог удивить тебя благодаря такому количеству талантов и футбольных звезд», – написал один из болельщиков.
«Этот парень был счастлив в футболе и имел лучших партнеров в мире», – написал второй.
«Лучший, кого я видел в игре!», – написал третий.
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