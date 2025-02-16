Другие новости16 февраля 2025, 21:42 |
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ФОТО. Невероятная! Влада Зинченко поразила своей красотой в купальнике
Похвасталась идеальной фигурой на отдыхе
16 февраля 2025, 21:42 |
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Жена футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко, Влада Зинченко, продолжает делиться контентом из отпуска.
Напомним, что Влада отдыхала вместе с дочерьми в ОАЭ.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Жена Зинченко опубликовала экзотическое фото, где она в сплошном купальнике и выглядит великолепно:
«Прекрасная», «Невероятная», «Девушка-бренд», «Как красиво», – фолловеры Влады остались довольны увиденным.
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