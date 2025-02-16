Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Судаков опубликовал снимок из детства. Не поверите, с кем он
Другие новости
16 февраля 2025, 21:07 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:40
1980
4

ФОТО. Судаков опубликовал снимок из детства. Не поверите, с кем он

О пользе помечтать...

16 февраля 2025, 21:07 | Обновлено 16 февраля 2025, 21:40
1980
4
ФОТО. Судаков опубликовал снимок из детства. Не поверите, с кем он
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков опубликовал мотивационный пост на своей странице в Instagram.

22-летний футболист поделился любопытным фото из прошлого, на котором он стоит в футболке «Рапида» и рядом с экс-нападающим «Металлиста» Тайсоном. А следующим фото он опубликовал снимок из теперешнего, где уже взрослый Судаков стоит с маленькой девочкой.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Мечты сбываются. 12 лет спустя», – написал футболист.

Напомним, что Георгий был в академии харьковчан в период с 2014 по 2016-й годы.

По теме:
ФОТО. Невероятная! Влада Зинченко поразила своей красотой в купальнике
ПУШИЧ: «Результаты Шахтера на сборах показывают наш победный менталитет»
Виталий ПЕРВАК: «Нигериец не воспользовался предоставленным шансом»
фото Георгий Судаков Шахтер Донецк lifestyle Тайсон Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(21)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале
Теннис | 16 февраля 2025, 17:04 12
Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале
Снигур не сумела завоевать первый трофей в сезоне, проиграв в финале

Дарья в двух сетах проиграла Юлии Авдеевой в финале турнира ITF W75 в Альтенкирхене

5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
Футбол | 16 февраля 2025, 08:21 12
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры
5 свободных агентов, игравших в сборной, нынче близких к завершению карьеры

Их лучшее время на футбольном поле, безусловно, осталось в прошлом…

300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Футбол | 16.02.2025, 08:40
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
300 миллионов евро. В Реале готовят супертрансферы вместо Винисиуса
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Футбол | 15.02.2025, 21:31
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Суперзвезде Реала грозит дисквалификация на 12 матчей в Ла Лиге
Красные Дьяволы без огня. Шпоры взлетели, оставив МЮ в турнирной яме
Футбол | 16.02.2025, 20:25
Красные Дьяволы без огня. Шпоры взлетели, оставив МЮ в турнирной яме
Красные Дьяволы без огня. Шпоры взлетели, оставив МЮ в турнирной яме
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua81
хорошую в Металлисте школу создали да не вовремя все развалилось. Мудрик и Судаков должны были в Металлисте играть.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Juzik
Ему до Тайсона...
Ответить
0
😸
маленький судачок
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
15.02.2025, 07:15 11
Бокс
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
Усик запланировал невероятный бой в Киеве против своего экс-соперника
16.02.2025, 09:16 5
Бокс
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
СТЕПАНЕНКО: «Мне не нравится против них играть. Это странная команда»
16.02.2025, 09:19
Футбол
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед Арсенала и Ман Сити
16.02.2025, 10:35 3
Футбол
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
Артета может принять безумное решение по Зинченко. И это не трансфер
16.02.2025, 08:49 19
Футбол
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
Зона вылета все дальше. Миколенко помог Эвертону победить в матче АПЛ
15.02.2025, 21:39 7
Футбол
Кейшон Дэвис вызвал на бой Ломаченко. Что ответит украинец
Кейшон Дэвис вызвал на бой Ломаченко. Что ответит украинец
15.02.2025, 16:15 3
Бокс
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
15.02.2025, 19:42 14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем