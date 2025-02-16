ФОТО. Судаков опубликовал снимок из детства. Не поверите, с кем он

Полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Георгий Судаков опубликовал мотивационный пост на своей странице в Instagram.

22-летний футболист поделился любопытным фото из прошлого, на котором он стоит в футболке «Рапида» и рядом с экс-нападающим «Металлиста» Тайсоном. А следующим фото он опубликовал снимок из теперешнего, где уже взрослый Судаков стоит с маленькой девочкой.

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«Мечты сбываются. 12 лет спустя», – написал футболист.

Напомним, что Георгий был в академии харьковчан в период с 2014 по 2016-й годы.