Италия16 февраля 2025, 19:38 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:39
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ВИДЕО. Трагедия Пармы. Удаление и шедевральный гол Ромы
Матиас Суле забил невероятно красивый гол
16 февраля 2025, 19:38 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:39
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В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 25-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».
Встречу принимает Стадио Эннио Тардини в Парме.
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Украинский нападающий гостей Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.
На 31-й минуте защитник хозяев поля Джовани Леонни получил красную карточку, а на 33-й минуте вингер гостей Матиас Суле забил шедевральный гол со штрафного.
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