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Италия
16 февраля 2025, 19:38 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:39
1081
1

ВИДЕО. Трагедия Пармы. Удаление и шедевральный гол Ромы

Матиас Суле забил невероятно красивый гол

16 февраля 2025, 19:38 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:39
1081
1
ВИДЕО. Трагедия Пармы. Удаление и шедевральный гол Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Матиас Суле

В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 25-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».

Встречу принимает Стадио Эннио Тардини в Парме.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Украинский нападающий гостей Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

На 31-й минуте защитник хозяев поля Джовани Леонни получил красную карточку, а на 33-й минуте вингер гостей Матиас Суле забил шедевральный гол со штрафного.

❗️ ВИДЕО. Трагедия Пармы. Удаления и шедевральный гол Ромы

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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SHN
А Долбик где?
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