ВИДЕО. Трагедия Пармы. Удаление и шедевральный гол Ромы

В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 25-го тура Серии А между «Пармой» и «Ромой».

Встречу принимает Стадио Эннио Тардини в Парме.

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Украинский нападающий гостей Артем Довбик начал матч со скамьи запасных.

На 31-й минуте защитник хозяев поля Джовани Леонни получил красную карточку, а на 33-й минуте вингер гостей Матиас Суле забил шедевральный гол со штрафного.

❗️ ВИДЕО. Трагедия Пармы. Удаления и шедевральный гол Ромы