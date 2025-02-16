Англия16 февраля 2025, 19:17 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:30
132
0
ВИДЕО. Мэддисон обеспечил перевес Тоттенхэма над МЮ в первом тайме
«Тоттенхэм» принимает «Манчестер Юнайтед» на клубном стадионе в Лондоне
16 февраля 2025, 19:17 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:30
132
0
Вечером 16 февраля проходит матч 25-го тура Английской Премьер-лиги.
«Тоттенхэм» принимает «Манчестер Юнайтед» на клубном стадионе в Лондоне.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
В первом тайме забил один гол. Хозяев поля вперед вывел Джеймс Мэддисон, удачно сыграв на добивании на 13-й минуте (1:0 в первом тайме).
ГОЛ! 1:0. Джеймс Мэддисон, 13 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Баскетбол | 16 февраля 2025, 11:38 14
Владимир Конев не смог пересечь границу вместе с другими баскетболистами
Футбол | 16 февраля 2025, 08:40 3
Мадридский гранд рассматривает трансферы Вильяма Салиба, Флориана Вирца и Виктора Дьекереша
Футбол | 16.02.2025, 18:37
Футбол | 16.02.2025, 08:21
Бокс | 16.02.2025, 09:16
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.02.2025, 16:15 3
15.02.2025, 20:46 7
14.02.2025, 17:35 31
15.02.2025, 11:47 31
16.02.2025, 04:02
15.02.2025, 21:39 7
15.02.2025, 14:14 9
15.02.2025, 00:23