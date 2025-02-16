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Англия
16 февраля 2025, 19:17 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:30
132
0

ВИДЕО. Мэддисон обеспечил перевес Тоттенхэма над МЮ в первом тайме

«Тоттенхэм» принимает «Манчестер Юнайтед» на клубном стадионе в Лондоне

16 февраля 2025, 19:17 | Обновлено 16 февраля 2025, 19:30
132
0
ВИДЕО. Мэддисон обеспечил перевес Тоттенхэма над МЮ в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 16 февраля проходит матч 25-го тура Английской Премьер-лиги.

«Тоттенхэм» принимает «Манчестер Юнайтед» на клубном стадионе в Лондоне.

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В первом тайме забил один гол. Хозяев поля вперед вывел Джеймс Мэддисон, удачно сыграв на добивании на 13-й минуте (1:0 в первом тайме).

ГОЛ! 1:0. Джеймс Мэддисон, 13 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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