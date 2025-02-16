Греция16 февраля 2025, 18:51 |
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ВИДЕО. Суперсаб. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос
Это первый ассист Романа Яремчука за грецкий коллектив
16 февраля 2025, 18:51 |
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В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 23-го тура чемпионата Греции между «Пансерраикосом» и «Олимпиакосом».
Встречу принимает Муниципальнй стадион в Серресе.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 75-й минуте вышедший на замену украинский нападающий гостей Роман Яремчук отметился ассистом, отдав голевой пас на Жедсона Мартинса.
❗️ ВИДЕО. Суперсаб. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос
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