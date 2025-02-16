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  4. ВИДЕО. Суперсаб. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос
Греция
16 февраля 2025, 18:51 |
1125
0

ВИДЕО. Суперсаб. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос

Это первый ассист Романа Яремчука за грецкий коллектив

16 февраля 2025, 18:51 |
1125
0
ВИДЕО. Суперсаб. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 23-го тура чемпионата Греции между «Пансерраикосом» и «Олимпиакосом».

Встречу принимает Муниципальнй стадион в Серресе.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 75-й минуте вышедший на замену украинский нападающий гостей Роман Яремчук отметился ассистом, отдав голевой пас на Жедсона Мартинса.

❗️ ВИДЕО. Суперсаб. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу видео голов и обзор
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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