В воскресенье, 16 февраля, проходит матч 23-го тура чемпионата Греции между «Пансерраикосом» и «Олимпиакосом».

Встречу принимает Муниципальнй стадион в Серресе.

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На 75-й минуте вышедший на замену украинский нападающий гостей Роман Яремчук отметился ассистом, отдав голевой пас на Жедсона Мартинса.

❗️ ВИДЕО. Суперсаб. Яремчук отметился ассистом за Олимпиакос