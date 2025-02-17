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  4. Всё решено. Реал летом подпишет звездного нападающего за 100 миллионов евро
Испания
17 февраля 2025, 07:44 |
1956
1

Всё решено. Реал летом подпишет звездного нападающего за 100 миллионов евро

Виктор Дьекереш, скорее всего, покинет «Спортинг»

17 февраля 2025, 07:44 |
1956
1
Всё решено. Реал летом подпишет звездного нападающего за 100 миллионов евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Мадридский «Реал» серьезно интересуется шведским нападающим лиссабонского «Спортинга» Виктором Дьекерешом, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, президент королевского клуба Флорентино Перес уже принял решение подписать 26-летнего футболиста, трансфер которого будет стоить «сливочным» 100 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Виктор Дьекереш провел 36 матчей на клубном уровне, отметившись 34 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Виктором Дьекерешем интересуются «Барселона» и «ПСЖ».

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Виктор Дьекереш Реал Мадрид Спортинг Лиссабон трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Португалии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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