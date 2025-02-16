«Есть много мелочей». Игрок сборной Украины пожаловался на жизнь в США

Защитник национальной сборной Украины Александр Сваток, ныне выступающий за «Остин» в MLS, пожаловался на некоторые моменты жизни в США.

«Чтобы комфортно чувствовать себя в бытовом плане, нужно отдавать себе отчет, что здесь совсем другой менталитет, устройство, законы. Не говорю, что у нас, в Украине, что-то хуже или лучше – просто нужно понимать отличия и принимать их.

Есть много мелочей, которые сейчас даже трудно назвать, кажущиеся сперва странными, и к этому просто нужно привыкнуть. К примеру, другой порядок доставки почтовых отправлений; или поступает много сообщений от страховой компании или других служб; или тяжело сразу попасть на прием к врачу. На такие вещи сначала обращаешь внимание, а со временем привыкаешь», – рассказал Сваток.

Ранее Александр Сваток заявил, что ждет приглашение в национальную сборную Украины.