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  4. «Есть много мелочей». Игрок сборной Украины пожаловался на жизнь в США
Major League Soccer
16 февраля 2025, 11:59 |
965
3

«Есть много мелочей». Игрок сборной Украины пожаловался на жизнь в США

Александр Сваток рассказал о быте в Америке

16 февраля 2025, 11:59 |
965
3
«Есть много мелочей». Игрок сборной Украины пожаловался на жизнь в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сваток

Защитник национальной сборной Украины Александр Сваток, ныне выступающий за «Остин» в MLS, пожаловался на некоторые моменты жизни в США.

«Чтобы комфортно чувствовать себя в бытовом плане, нужно отдавать себе отчет, что здесь совсем другой менталитет, устройство, законы. Не говорю, что у нас, в Украине, что-то хуже или лучше – просто нужно понимать отличия и принимать их.

Есть много мелочей, которые сейчас даже трудно назвать, кажущиеся сперва странными, и к этому просто нужно привыкнуть. К примеру, другой порядок доставки почтовых отправлений; или поступает много сообщений от страховой компании или других служб; или тяжело сразу попасть на прием к врачу. На такие вещи сначала обращаешь внимание, а со временем привыкаешь», – рассказал Сваток.

Ранее Александр Сваток заявил, что ждет приглашение в национальную сборную Украины.

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Александр Сваток Остин (MLS) Major League Soccer (MLS)
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Комментарии 3
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Saar
На прийом до лікаря? Хм. Отримую від сімейного лікаря направлення до ортопеда, приходжу , шкутильгаючи в реєстратуру лікарні, а там говорять, що є свободні місця через 4 дні. Я говорю, підвернув ногу, можливо тріщина, а вона: тільки на операцію без черги. 
А ти ,мля, скаржишся, що в США до лікаря тяжко попасти!
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