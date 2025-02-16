Украина. Премьер лига16 февраля 2025, 11:13 | Обновлено 16 февраля 2025, 11:21
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Интересное сочетание. Пушич определил состав Шахтера на матч против Дилы
«Горняки» сыграют с грузинским клубом в воскресение, 16 февраля
16 февраля 2025, 11:13 | Обновлено 16 февраля 2025, 11:21
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Донецкий Шахтер проведет заключительный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. «Горняки» сыграют против грузинского клуба «Дила».
Главный тренер донецкой команды Марино Пушич определился со стартовым составом на игру. Стартовая 11-ка «горняков» имеет бразильский вектор, разбавленный молодыми украинскими исполнителями.
Матч Шахтер – Дила состоится в воскресенье, 16 февраля. Стартовый свисток раздастся в 12:00 по киевскому времени.
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