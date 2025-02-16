Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интересное сочетание. Пушич определил состав Шахтера на матч против Дилы
Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 11:13 | Обновлено 16 февраля 2025, 11:21
945
0

Интересное сочетание. Пушич определил состав Шахтера на матч против Дилы

«Горняки» сыграют с грузинским клубом в воскресение, 16 февраля

16 февраля 2025, 11:13 | Обновлено 16 февраля 2025, 11:21
945
0
Интересное сочетание. Пушич определил состав Шахтера на матч против Дилы
ФК Шахтер Донецк.

Донецкий Шахтер проведет заключительный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. «Горняки» сыграют против грузинского клуба «Дила».

Главный тренер донецкой команды Марино Пушич определился со стартовым составом на игру. Стартовая 11-ка «горняков» имеет бразильский вектор, разбавленный молодыми украинскими исполнителями.

Матч Шахтер – Дила состоится в воскресенье, 16 февраля. Стартовый свисток раздастся в 12:00 по киевскому времени.

По теме:
Как в Лиге Европы. Динамо минимально обыграло РФШ в спарринге
ВИДЕО. Закинул за шиворот. Тимчик забил за Динамо в товарищеском матче
Шовковский определился с составом Динамо на контрольный матч против РФШ
Шахтер Донецк Дила Гори контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Марино Пушич
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Футбол | 15 февраля 2025, 20:46 5
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «С ним вообще не о чем говорить»

Тренер отреагировал на удаление Беллингема

Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Теннис | 15 февраля 2025, 14:14 9
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ
Вот это квалифаер. Костюк получила первую соперницу на супертурнире в ОАЭ

Марта в 1-м раунде тысячника в Дубае сыграет против Катерины Синяковой

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 16.02.2025, 08:48
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 16.02.2025, 10:44
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Парма – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
Бокс | 15.02.2025, 19:42
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
«Только не плачь». Усик – Беринчику после поражения нокаутом от Дэвиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
У Беринчика возникли серьезные проблемы перед боем с Дэвисом
15.02.2025, 21:16 5
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
ОФИЦИАЛЬНО. Первая ракетка мира Янник Синнер отстранен от тенниса
15.02.2025, 11:47 29
Теннис
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
15.02.2025, 07:15 11
Бокс
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У нас с Динамо – один враг»
14.02.2025, 22:51 23
Футбол
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
15.02.2025, 00:23
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
15.02.2025, 06:51 3
Бокс
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
Источник: Шовковський против перехода вингера Динамо в другой клуб УПЛ
14.02.2025, 11:11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем