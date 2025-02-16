Интересное сочетание. Пушич определил состав Шахтера на матч против Дилы

Донецкий Шахтер проведет заключительный матч на учебно-тренировочных сборах в Турции. «Горняки» сыграют против грузинского клуба «Дила».

Главный тренер донецкой команды Марино Пушич определился со стартовым составом на игру. Стартовая 11-ка «горняков» имеет бразильский вектор, разбавленный молодыми украинскими исполнителями.

Матч Шахтер – Дила состоится в воскресенье, 16 февраля. Стартовый свисток раздастся в 12:00 по киевскому времени.