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  4. Шовковский определился с составом Динамо на контрольный матч против РФШ
Украина. Премьер лига
16 февраля 2025, 10:21 | Обновлено 16 февраля 2025, 10:22
1359
0

Шовковский определился с составом Динамо на контрольный матч против РФШ

Контрольный матч состоится в воскресенье, 16 февраля

16 февраля 2025, 10:21 | Обновлено 16 февраля 2025, 10:22
1359
0
Шовковский определился с составом Динамо на контрольный матч против РФШ
Getty Images/Global Images Ukraine.

Киевское Динамо проведет один из заключительных контрольных матчей на турецком собрании, где команда готовится к возобновлению Украинской Премьер-лиги. Соперником команды Александра Шовковского станет латвийская РФШ.

Коучи «бело-синих» определился со стартовым составом на контрольных матчах. Стоит отметить присутствие в стартовой 11-ке большинства футболистов, противостоявших РФШ в матче Лиги Европы (1:0).

Матч Динамо – РФШ состоится в воскресенье, 16 февраля. Стартовый свисток раздастся в 10:30 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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