Шовковский определился с составом Динамо на контрольный матч против РФШ

Киевское Динамо проведет один из заключительных контрольных матчей на турецком собрании, где команда готовится к возобновлению Украинской Премьер-лиги. Соперником команды Александра Шовковского станет латвийская РФШ.

Коучи «бело-синих» определился со стартовым составом на контрольных матчах. Стоит отметить присутствие в стартовой 11-ке большинства футболистов, противостоявших РФШ в матче Лиги Европы (1:0).

Матч Динамо – РФШ состоится в воскресенье, 16 февраля. Стартовый свисток раздастся в 10:30 по киевскому времени.