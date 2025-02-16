Другие новости16 февраля 2025, 06:27 |
17
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
16 февраля 2025, 06:27 |
17
0
В воскресенье, 16 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
16:00 Ливерпуль – Вулверхэмптон
18:30 Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед
19:00 Парма – Рома
21:45 Ювентус – Интер
ТЕННИС
10:30 Даяна Ястремская – Магда Линетт
16:30 Элина Свитолина – Анна Калинская
КИБЕРСПОРТ
16:00 NaVi Junior – Sashi Esport
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 15 февраля 2025, 06:36 69
В американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе
Футбол | 15 февраля 2025, 10:16 9
Всеволод Романенко вспомнил период адаптации Евгения Хачериди в «Волыни»
Футбол | 16.02.2025, 00:05
Теннис | 15.02.2025, 14:14
Футбол | 15.02.2025, 23:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.02.2025, 06:51 3
14.02.2025, 08:10
15.02.2025, 07:15 11
14.02.2025, 11:19 9
15.02.2025, 00:23
14.02.2025, 11:11
14.02.2025, 08:32 2
14.02.2025, 15:05 1