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16 февраля 2025, 06:27 |
17
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

16 февраля 2025, 06:27 |
17
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

В воскресенье, 16 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Ливерпуль – Вулверхэмптон

Ggbet 1.23 – 7.38 – 12.80

18:30 Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Ggbet 2.35 – 3.83 – 2.96

19:00 Парма – Рома

Ggbet 3.67 – 3.68 – 2.12

21:45 Ювентус – Интер

Ggbet 3.61 – 3.46 – 2.23

ТЕННИС

10:30 Даяна Ястремская – Магда Линетт

Ggbet 1.71 – 2.15

16:30 Элина Свитолина – Анна Калинская

Ggbet 1.44 – 2.80

КИБЕРСПОРТ

16:00 NaVi Junior – Sashi Esport

Ggbet 1.54 – 2.38

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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