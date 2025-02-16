СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 февраля

В воскресенье, 16 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Ливерпуль – Вулверхэмптон

1.23 – 7.38 – 12.80

18:30 Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

2.35 – 3.83 – 2.96

19:00 Парма – Рома

3.67 – 3.68 – 2.12

21:45 Ювентус – Интер

3.61 – 3.46 – 2.23

ТЕННИС

10:30 Даяна Ястремская – Магда Линетт

1.71 – 2.15

16:30 Элина Свитолина – Анна Калинская

1.44 – 2.80

КИБЕРСПОРТ

16:00 NaVi Junior – Sashi Esport

1.54 – 2.38