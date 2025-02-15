Украина. Премьер лига15 февраля 2025, 23:38 | Обновлено 15 февраля 2025, 23:39
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ОФИЦИАЛЬНО. Юный полузащитник Брюгге перешел в клуб УПЛ
Александр Якименко будет играть за ЛНЗ
15 февраля 2025, 23:38 | Обновлено 15 февраля 2025, 23:39
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19-летний полузащитник «Брюгге» Александр Якименко официально перебрался в представитель Украинской Премьер-лиги клуба ЛНЗ.
Пока известно, что футболист в новом коллективе будет играть под 17-м номером. Сумму трансфера и зарплату игрока обе стороны не разглашают.
В структуре бельгийского клуба Александр провел три года.
После первой части сезона чемпионата Украины ЛНЗ находится на 10-й позиции, имея в активе 19 зачетных баллов.
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