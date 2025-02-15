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Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 23:38 | Обновлено 15 февраля 2025, 23:39
556
0

ОФИЦИАЛЬНО. Юный полузащитник Брюгге перешел в клуб УПЛ

Александр Якименко будет играть за ЛНЗ

15 февраля 2025, 23:38 | Обновлено 15 февраля 2025, 23:39
556
0
ОФИЦИАЛЬНО. Юный полузащитник Брюгге перешел в клуб УПЛ
ФК ЛНЗ. Александр Якименко

19-летний полузащитник «Брюгге» Александр Якименко официально перебрался в представитель Украинской Премьер-лиги клуба ЛНЗ.

Пока известно, что футболист в новом коллективе будет играть под 17-м номером. Сумму трансфера и зарплату игрока обе стороны не разглашают.

В структуре бельгийского клуба Александр провел три года.

После первой части сезона чемпионата Украины ЛНЗ находится на 10-й позиции, имея в активе 19 зачетных баллов.

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ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Якименко (2005) трансферы трансферы УПЛ
Андрей Витренко Источник: ФК ЛНЗ
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