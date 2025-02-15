ОФИЦИАЛЬНО. Юный полузащитник Брюгге перешел в клуб УПЛ

19-летний полузащитник «Брюгге» Александр Якименко официально перебрался в представитель Украинской Премьер-лиги клуба ЛНЗ.

Пока известно, что футболист в новом коллективе будет играть под 17-м номером. Сумму трансфера и зарплату игрока обе стороны не разглашают.

В структуре бельгийского клуба Александр провел три года.

После первой части сезона чемпионата Украины ЛНЗ находится на 10-й позиции, имея в активе 19 зачетных баллов.