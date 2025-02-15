Англия15 февраля 2025, 17:50 | Обновлено 15 февраля 2025, 17:53
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Ворвался в АПЛ. Новичок Манчестер Сити оформил хет-трик за 14 минут
Мармуш забил три гола Ньюкаслу
15 февраля 2025, 17:50 | Обновлено 15 февраля 2025, 17:53
1623
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Форвард Омарш Мармуш, которого Манчестер Сити в январе подписал из Айнтрахта Франкфурт за 60 миллионов фунтов, забил свои первые голы за новую команду.
Игрок за 14 минут (с 19-й по 33-ю) первого тайма матча АПЛ против Ньюкасла сделал хет-трик, забив с передач Эдерсона, Гюндогана и Савиньо.
Ранее за манчестерскую команду успел отличиться другой новичок – Абдукодир Хусанов.
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