Ворвался в АПЛ. Новичок Манчестер Сити оформил хет-трик за 14 минут

Форвард Омарш Мармуш, которого Манчестер Сити в январе подписал из Айнтрахта Франкфурт за 60 миллионов фунтов, забил свои первые голы за новую команду.

Игрок за 14 минут (с 19-й по 33-ю) первого тайма матча АПЛ против Ньюкасла сделал хет-трик, забив с передач Эдерсона, Гюндогана и Савиньо.

Ранее за манчестерскую команду успел отличиться другой новичок – Абдукодир Хусанов.