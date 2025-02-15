Два украинца в старте. Опубликованы составы на матч Бешикташ – Трабзонспор
Поединок 24-го тура турецкой Суперлиги состоится 15 февраля
15 февраля состоится матч 24-го тура турецкой Суперлиги, в котором сойдутся «Бешикташ» и «Трабзонспор».
Поединок пройдет на стадионе «Tupras Stadium». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. С первых минут на поле выйдут два украинца – форвард Даниил Сикан и защитник Арсений Батагов. Вингер Александр Зубков начнет этот матч на скамейке запасных. Все трое игроков защищают цвета «Трабзонспора».
Гости набрали 29 баллов и занимают девятое место в турнирной таблице. В активе «Бешикташа» – 35 очков, клуб разместился на шестой позиции.
Стартовые составы Бешикташа и Трабзонспора
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