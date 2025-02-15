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  4. Два украинца в старте. Опубликованы составы на матч Бешикташ – Трабзонспор
Турция
15 февраля 2025, 17:27 |
723
0

Два украинца в старте. Опубликованы составы на матч Бешикташ – Трабзонспор

Поединок 24-го тура турецкой Суперлиги состоится 15 февраля

15 февраля 2025, 17:27 |
723
0
Два украинца в старте. Опубликованы составы на матч Бешикташ – Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Трабзонспор

15 февраля состоится матч 24-го тура турецкой Суперлиги, в котором сойдутся «Бешикташ» и «Трабзонспор».

Поединок пройдет на стадионе «Tupras Stadium». Начало встречи – в 18:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. С первых минут на поле выйдут два украинца – форвард Даниил Сикан и защитник Арсений Батагов. Вингер Александр Зубков начнет этот матч на скамейке запасных. Все трое игроков защищают цвета «Трабзонспора».

Гости набрали 29 баллов и занимают девятое место в турнирной таблице. В активе «Бешикташа» – 35 очков, клуб разместился на шестой позиции.

Стартовые составы Бешикташа и Трабзонспора

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чемпионат Турции по футболу Бешикташ Трабзонспор Арсений Батагов Даниил Сикан Александр Зубков стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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