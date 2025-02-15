Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Нейтрал наказан 6:0. Сачко выиграл парный трофей на челленджере в Бахрейне
ATP
15 февраля 2025, 16:55 |
95
0

Нейтрал наказан 6:0. Сачко выиграл парный трофей на челленджере в Бахрейне

Виталий и его партнер Бейбит Жукаев стали чемпионами парного разряда в Манаме

15 февраля 2025, 16:55 |
95
0
Нейтрал наказан 6:0. Сачко выиграл парный трофей на челленджере в Бахрейне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко выиграл парный трофей на хардовом челленджере в Манаме, Бахрейн.

В финале украинец и его напарник Бейбит Жукаев из Казахстана в двух сетах переиграли тандем Иван Лютаревич / Люка Санчес (Франция) за 57 минут со счетом 6:4, 6:0.

Сачко и Жукаев впервые сыграли в одной паре на одном турнире. Виталий провел десятый парный финал на челленджерах и выиграл восьмой трофей.

В одиночном разряде Сачко начал выступления в квалификации, но в решающем раунде отбора проиграл Илье Симакину.

Путь Сачко и Жукаева к трофею парного челленджера в Манаме:

  • 1/8 финала: Виталий Сачко / Бейбит Жукаев – Сунь Фадзин / Ван Аорань – 6:3, 7:5
  • 1/4 финала: Виталий Сачко / Бейбит Жукаев – Влад Корня / Серхио Мартос Гомес [1] – 6:7 (4:7), 6:3, [10:4]
  • 1/2 финала: Виталий Сачко / Бейбит Жукаев – Василий Кирков / Барт Стивенс – 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), [10:4]
  • Финал: Виталий Сачко / Бейбит Жукаев – Иван Лютаревич / Люка Санчес – 6:4, 6:0

По теме:
Украинский теннисист поборется за трофей на челленджере в Бахрейне
Наши на челленджерах: Овчаренко и Ваншельбойм вылетели, Сачко играет в паре
Наши на челленджерах: Сачко проиграл, а Ваншельбойм одолел брата Берреттини
Виталий Сачко Иван Лютаревич ATP Манама трофеи украинцев в теннисе
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Теннис | 14 февраля 2025, 17:35 32
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе
Падение королевы. Остапенко вынесла Свентек и вышла в финал турнира в Дохе

Алена разгромила Игу в двух сетах, одержав пятую победу в очных противостояниях

Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Футбол | 15 февраля 2025, 00:23 0
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент
Рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025. У Салаха теперь новый конкурент

Рейтинг ЗМ от GiveMeSport

Вот это квалифер. Костюк получила первую соперницу на большом турнире в ОАЭ
Теннис | 15.02.2025, 14:14
Вот это квалифер. Костюк получила первую соперницу на большом турнире в ОАЭ
Вот это квалифер. Костюк получила первую соперницу на большом турнире в ОАЭ
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Футбол | 15.02.2025, 10:16
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Снигур без борьбы вышла в первый финал в сезоне 2025 года
Теннис | 15.02.2025, 15:50
Снигур без борьбы вышла в первый финал в сезоне 2025 года
Снигур без борьбы вышла в первый финал в сезоне 2025 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
15.02.2025, 07:15 10
Бокс
«Я в этом не уверен». Тренер Борнмута рассказал о работе с Забарным
«Я в этом не уверен». Тренер Борнмута рассказал о работе с Забарным
13.02.2025, 19:54 4
Футбол
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
Каладзе отреагировал на слова Шевченко, что он для него не существует
13.02.2025, 21:00 101
Футбол
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
Костюк не сумела выйти в полуфинал турнира в Дохе, уступив в матче-триллере
13.02.2025, 22:35 52
Теннис
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере. Это не Джошуа и не Фьюри
14.02.2025, 08:58 2
Бокс
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
15.02.2025, 06:51 3
Бокс
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
Клаудио РАНЬЕРИ: «После матча я запретил команде благодарить арбитра»
14.02.2025, 03:01
Футбол
Все решилось в концовке. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Кадисией
Все решилось в концовке. Известна оценка Бущана за матч с Аль-Кадисией
13.02.2025, 20:15 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем