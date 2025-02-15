Нейтрал наказан 6:0. Сачко выиграл парный трофей на челленджере в Бахрейне
Виталий и его партнер Бейбит Жукаев стали чемпионами парного разряда в Манаме
Украинский теннисист Виталий Сачко выиграл парный трофей на хардовом челленджере в Манаме, Бахрейн.
В финале украинец и его напарник Бейбит Жукаев из Казахстана в двух сетах переиграли тандем Иван Лютаревич / Люка Санчес (Франция) за 57 минут со счетом 6:4, 6:0.
Сачко и Жукаев впервые сыграли в одной паре на одном турнире. Виталий провел десятый парный финал на челленджерах и выиграл восьмой трофей.
В одиночном разряде Сачко начал выступления в квалификации, но в решающем раунде отбора проиграл Илье Симакину.
Путь Сачко и Жукаева к трофею парного челленджера в Манаме:
- 1/8 финала: Виталий Сачко / Бейбит Жукаев – Сунь Фадзин / Ван Аорань – 6:3, 7:5
- 1/4 финала: Виталий Сачко / Бейбит Жукаев – Влад Корня / Серхио Мартос Гомес [1] – 6:7 (4:7), 6:3, [10:4]
- 1/2 финала: Виталий Сачко / Бейбит Жукаев – Василий Кирков / Барт Стивенс – 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), [10:4]
- Финал: Виталий Сачко / Бейбит Жукаев – Иван Лютаревич / Люка Санчес – 6:4, 6:0
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