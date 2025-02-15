Нейтрал наказан 6:0. Сачко выиграл парный трофей на челленджере в Бахрейне

Украинский теннисист Виталий Сачко выиграл парный трофей на хардовом челленджере в Манаме, Бахрейн.

В финале украинец и его напарник Бейбит Жукаев из Казахстана в двух сетах переиграли тандем Иван Лютаревич / Люка Санчес (Франция) за 57 минут со счетом 6:4, 6:0.

Сачко и Жукаев впервые сыграли в одной паре на одном турнире. Виталий провел десятый парный финал на челленджерах и выиграл восьмой трофей.

В одиночном разряде Сачко начал выступления в квалификации, но в решающем раунде отбора проиграл Илье Симакину.

Путь Сачко и Жукаева к трофею парного челленджера в Манаме: