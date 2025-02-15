Сестры Киченок получили первых соперниц на турнире WTA 1000 в Дубае
Людмила сыграет с Софией Кенин, а Надежда выступит вместе с Лейлой Фернандес
Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок сыграют в разных тандемах в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
Людмила выступит вместе с американкой Софией Кенин, а Надежда – с канадкой Лейлой Фернандес.
В 1-м раунде Людмила и София выйдут на корт против пары Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).
Надежда и Лейла на старте тысячника поборются против дуэта Пейтон Стернс (США) / Лулу Сан (Новая Зеландия).
Отметим, что Людмила Киченок и София Кенин получили седьмой номер посева.
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