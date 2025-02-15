Сестры Киченок получили первых соперниц на турнире WTA 1000 в Дубае

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок сыграют в разных тандемах в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Людмила выступит вместе с американкой Софией Кенин, а Надежда – с канадкой Лейлой Фернандес.

В 1-м раунде Людмила и София выйдут на корт против пары Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).

Надежда и Лейла на старте тысячника поборются против дуэта Пейтон Стернс (США) / Лулу Сан (Новая Зеландия).

Отметим, что Людмила Киченок и София Кенин получили седьмой номер посева.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА