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  4. Сестры Киченок получили первых соперниц на турнире WTA 1000 в Дубае
WTA
15 февраля 2025, 16:46 |
117
0

Сестры Киченок получили первых соперниц на турнире WTA 1000 в Дубае

Людмила сыграет с Софией Кенин, а Надежда выступит вместе с Лейлой Фернандес

15 февраля 2025, 16:46 |
117
0
Сестры Киченок получили первых соперниц на турнире WTA 1000 в Дубае
Instagram. Людмила Киченок и София Кенин

Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок сыграют в разных тандемах в парном разряде на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Людмила выступит вместе с американкой Софией Кенин, а Надежда – с канадкой Лейлой Фернандес.

В 1-м раунде Людмила и София выйдут на корт против пары Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай).

Надежда и Лейла на старте тысячника поборются против дуэта Пейтон Стернс (США) / Лулу Сан (Новая Зеландия).

Отметим, что Людмила Киченок и София Кенин получили седьмой номер посева.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА

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Людмила Киченок Надежда Киченок Лейла Фернандес София Кенин WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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