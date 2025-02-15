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  4. Лунин – в запасе. Известны стартовые составы матча Осасуна – Реал
Испания
15 февраля 2025, 16:28 |
110
1

Лунин – в запасе. Известны стартовые составы матча Осасуна – Реал

Команды сыграют в поединке 24-го тура испанской Ла Лиги

15 февраля 2025, 16:28 |
110
1
Лунин – в запасе. Известны стартовые составы матча Осасуна – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

15 февраля в матче 24-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Осасуна» и мадридский «Реал».

Футболисты сыграют на стадионе «Эстадио Эль Садар» в Памплоне. Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.

Наставники клубов определились со стартовыми составами на этот поединок. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет игру на скамейке запасных мадридской команды.

«Реал» набрал 50 баллов и возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги. В активе «Осасуны» – 31 очко и девятая позиция.

Стартовые составы Осасуны и Реала:

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Осасуна Реал Мадрид Осасуна - Реал Андрей Лунин стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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