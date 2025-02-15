Лунин – в запасе. Известны стартовые составы матча Осасуна – Реал

15 февраля в матче 24-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Осасуна» и мадридский «Реал».

Футболисты сыграют на стадионе «Эстадио Эль Садар» в Памплоне. Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.

Наставники клубов определились со стартовыми составами на этот поединок. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет игру на скамейке запасных мадридской команды.

«Реал» набрал 50 баллов и возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги. В активе «Осасуны» – 31 очко и девятая позиция.

Стартовые составы Осасуны и Реала: