Испания15 февраля 2025, 16:28 |
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Лунин – в запасе. Известны стартовые составы матча Осасуна – Реал
Команды сыграют в поединке 24-го тура испанской Ла Лиги
15 февраля 2025, 16:28 |
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15 февраля в матче 24-го тура испанской Ла Лиги встретятся «Осасуна» и мадридский «Реал».
Футболисты сыграют на стадионе «Эстадио Эль Садар» в Памплоне. Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.
Наставники клубов определились со стартовыми составами на этот поединок. Украинский голкипер Андрей Лунин начнет игру на скамейке запасных мадридской команды.
«Реал» набрал 50 баллов и возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги. В активе «Осасуны» – 31 очко и девятая позиция.
Стартовые составы Осасуны и Реала:
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