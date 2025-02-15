Англия15 февраля 2025, 16:07 |
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Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы матча Вест Хэм – Брентфорд
Поединок 25-го тура АПЛ состоится 15 февраля
15 февраля 2025, 16:07 |
279
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15 февраля в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Вест Хэм» и «Брентфорд».
Поединок пройдет на стадионе «London Stadium», начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк начнет матч на скамейке запасных.
«Вест Хэм» набрал 27 баллов и разместился на 16-й позиции в турнирной таблице. В активе «Брентфорда» – 31 очко, клуб занимает 11-е место.
Стартовые составы Вест Хэма и Брентфорда:
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