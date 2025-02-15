Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы матча Вест Хэм – Брентфорд

15 февраля в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Вест Хэм» и «Брентфорд».

Поединок пройдет на стадионе «London Stadium», начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк начнет матч на скамейке запасных.

«Вест Хэм» набрал 27 баллов и разместился на 16-й позиции в турнирной таблице. В активе «Брентфорда» – 31 очко, клуб занимает 11-е место.

Стартовые составы Вест Хэма и Брентфорда: