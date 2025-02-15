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  4. Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы матча Вест Хэм – Брентфорд
Англия
15 февраля 2025, 16:07 |
279
0

Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы матча Вест Хэм – Брентфорд

Поединок 25-го тура АПЛ состоится 15 февраля

15 февраля 2025, 16:07 |
279
0
Сыграет ли Ярмолюк? Известны стартовые составы матча Вест Хэм – Брентфорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

15 февраля в матче 25-го тура Английской Премьер-лиги встретятся «Вест Хэм» и «Брентфорд».

Поединок пройдет на стадионе «London Stadium», начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский полузащитник гостей Егор Ярмолюк начнет матч на скамейке запасных.

«Вест Хэм» набрал 27 баллов и разместился на 16-й позиции в турнирной таблице. В активе «Брентфорда» – 31 очко, клуб занимает 11-е место.

Стартовые составы Вест Хэма и Брентфорда:

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Вест Хэм Брентфорд Вест Хэм - Брентфорд Егор Ярмолюк стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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