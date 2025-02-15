Забарный сыграет с первых минут. Составы матча Саутгемптон – Борнмут

15 февраля состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Борнмут».

Поединок пройдет на стадионе «Сент-Мэрис», начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник гостей Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

«Саутгемптон» набрал девять баллов и занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Борнмута» – 40 очков, клуб разместился на седьмой позиции.

Стартовые составы Саутгемптона и Бормута: