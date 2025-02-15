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  4. Забарный сыграет с первых минут. Составы матча Саутгемптон – Борнмут
Англия
15 февраля 2025, 15:56 |
67
0

Забарный сыграет с первых минут. Составы матча Саутгемптон – Борнмут

Поединок 25-го тура АПЛ состоится 15 февраля

15 февраля 2025, 15:56 |
67
0
Забарный сыграет с первых минут. Составы матча Саутгемптон – Борнмут
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

15 февраля состоится матч 25-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Саутгемптон» и «Борнмут».

Поединок пройдет на стадионе «Сент-Мэрис», начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. Украинский защитник гостей Илья Забарный выйдет на поле с первых минут.

«Саутгемптон» набрал девять баллов и занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице АПЛ. В активе «Борнмута» – 40 очков, клуб разместился на седьмой позиции.

Стартовые составы Саутгемптона и Бормута:

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Саутгемптон Борнмут Илья Забарный стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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