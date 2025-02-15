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Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 15:14 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:23
42
0

Сергей ШИЩЕНКО: «На сборах выполнили все, что планировали»

Главный тренер «Оболони» подвел итоги зимних тренировочных сборов

15 февраля 2025, 15:14 | Обновлено 15 февраля 2025, 15:23
42
0
Сергей ШИЩЕНКО: «На сборах выполнили все, что планировали»
ФК Оболонь. Сергей Шищенко

Подготовку ко второй части сезона «Оболонь» проводила на учебно-тренировочных сборах в Турции. Подопечные Сергея Шищенко в последнем контрольном матче со счетом 3:0 обыграли румынский клуб «Решица». Тренер «Оболони» поделился впечатлениями о матче и работе футболистов на собрании.

– Сергей Юрьевич, состоялся контрольный матч, победа 3:0 над «Решицей». Последняя игра на сборах показалась самой результативной. Прокомментируете этот поединок?

– Она была самой результативной, но мы играли через день и ребята были под нагрузкой в ​​плане того, что сыграли игру, некоторые игроки полностью игру, и потом через день еще нужно было играть. Было видно, что мы не в тех кондициях были на этот матч, потому что была усталость, проблемы с мышцами. Я очень рад, что мы классно сыграли и добились результата соответствующего и закончили соборы на положительной волне.

Очень благодарен игрокам за отношение к этой игре, потому что тяжело было играть через день. У нас есть травмированные, есть больные ребята, которые восстанавливаются после заболеваний, поэтому у нас было ограниченное количество игроков, поэтому за три дня сыграть два матча, такая нагрузка для ребят была очень серьезной.

– Как вообще можете оценить сбор для команды? Удалось ли выполнить весь тот замысел, который был перед ним?

– Да, мы все выполнили, очень отличные условия для тренировок, для восстановления были. Поэтому все, что мы планировали, все проделали и в тренировочном процессе, и в плане контрольных игр. Поэтому в этом плане я очень доволен.

– В последних играх у команды значительно улучшается результативность по сравнению с первыми поединками. С чем это может быть связано?

– Я уже говорил ребятам, и я рад, что они уже на автомате понимают мои требования, то, что я хочу видеть, то, что мы тренируем на тренировках, и они это показывают в каждой игре. Поэтому я очень доволен теми действиями, которые есть в последних матчах. В последние четыре матча мы уже показывали очень содержательную игру.

– Команда отправляется в Киев. Расскажите какой план дальше у команды до первого официального поединка?

– У нас будет один день в дороге, очень сложная дорога, поэтому ребята отдохнут в этот день. И 16 числа тоже будет день отдыха, а уже с 17 февраля мы начинаем готовиться в недельном цикле к «Ворскле».

Следили ли за «Ворсклой» на сборах, возможно ездили на их контрольные поединки?

– Весенний футбол очень непростым будет. Мы, конечно, следили за «Ворсклой». Мы были на играх «Ворсклы» здесь в Турции. Потому понимаем, как они могут играть, будем серьезно готовиться к началу первой игры.

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Оболонь Киев Сергей Шищенко учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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