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15 февраля 2025, 13:42 |
408
0

Экс-игрок сборной Украины забил шесть голов в сезоне за любительский клуб

Главный тренер ФК «Авангард» Игорь Рахаев оценил выступление Александра Гладкого

15 февраля 2025, 13:42 |
408
0
Экс-игрок сборной Украины забил шесть голов в сезоне за любительский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гладкий

Главный тренер любительского клуба «Авангард» (Лозовая) Игорь Рахаев прокомментировал выступление бывшего игрока сборной Украины Александра Гладкого, который в текущем сезоне забил шесть голов:

– Город Лозовая имеет несколько довольно солидных футболистов-профессионалов, но самый известный из них – бывший нападающий сборной Украины Гладкий. В 14 матчах текущего сезона у него семь результативных действий – шесть голов и один ассист в чемпионате и Кубке Украины среди любителей. В свои 37 лет Александр не дает оснований заглянуть в паспорт?

– Конечно. Его мастерство и опыт очень помогают команде – Гладкий с другим нашим нападающим Мишуренко дают хороший пример младшим игрокам атаки. Рад, что у нас есть такие футболисты, которые могут за собой повести. Можно называть еще многих, потому что коллектив у нас цельный и все стараются для командного результата, – рассказал Рахаев.

Следует отметить, что Александр Гладкий является спортивным директором «Авангарда» и продолжает выходить на футбольное поле.

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аматорский футбол Авангард Лозовая Игорь Рахаев Александр Гладкий
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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