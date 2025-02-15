Экс-игрок сборной Украины забил шесть голов в сезоне за любительский клуб
Главный тренер ФК «Авангард» Игорь Рахаев оценил выступление Александра Гладкого
Главный тренер любительского клуба «Авангард» (Лозовая) Игорь Рахаев прокомментировал выступление бывшего игрока сборной Украины Александра Гладкого, который в текущем сезоне забил шесть голов:
– Город Лозовая имеет несколько довольно солидных футболистов-профессионалов, но самый известный из них – бывший нападающий сборной Украины Гладкий. В 14 матчах текущего сезона у него семь результативных действий – шесть голов и один ассист в чемпионате и Кубке Украины среди любителей. В свои 37 лет Александр не дает оснований заглянуть в паспорт?
– Конечно. Его мастерство и опыт очень помогают команде – Гладкий с другим нашим нападающим Мишуренко дают хороший пример младшим игрокам атаки. Рад, что у нас есть такие футболисты, которые могут за собой повести. Можно называть еще многих, потому что коллектив у нас цельный и все стараются для командного результата, – рассказал Рахаев.
Следует отметить, что Александр Гладкий является спортивным директором «Авангарда» и продолжает выходить на футбольное поле.
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