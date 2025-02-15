Экс-игрок сборной Украины забил шесть голов в сезоне за любительский клуб

Главный тренер любительского клуба «Авангард» (Лозовая) Игорь Рахаев прокомментировал выступление бывшего игрока сборной Украины Александра Гладкого, который в текущем сезоне забил шесть голов:

– Город Лозовая имеет несколько довольно солидных футболистов-профессионалов, но самый известный из них – бывший нападающий сборной Украины Гладкий. В 14 матчах текущего сезона у него семь результативных действий – шесть голов и один ассист в чемпионате и Кубке Украины среди любителей. В свои 37 лет Александр не дает оснований заглянуть в паспорт?

– Конечно. Его мастерство и опыт очень помогают команде – Гладкий с другим нашим нападающим Мишуренко дают хороший пример младшим игрокам атаки. Рад, что у нас есть такие футболисты, которые могут за собой повести. Можно называть еще многих, потому что коллектив у нас цельный и все стараются для командного результата, – рассказал Рахаев.

Следует отметить, что Александр Гладкий является спортивным директором «Авангарда» и продолжает выходить на футбольное поле.