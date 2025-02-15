Пляжный футбол. Сборная Украины сенсационно уступила Сальвадору

Национальная сборная Украины по пляжному футболу сенсационно уступила команде Сальвадора в международном турнире El Salvador Beach Soccer Cup 2025.

В стартовом туре El Salvador Beach Soccer Cup 2025 подопечные Николая Костенко сыграли вничью 4:4 с хозяевами турнира, но уступили в серии послематчевых пенальти.

За «сине-желтых» хет-триком отличился Олег Зборовский, один гол проведший Максим Войток. В серии пенальти более точными были сальвадорцы 3-1.

В ночь на воскресенье во втором туре турнира Украина сыграет против сборной Португалии. Стартовый свисток - в час ночи по киевскому времени.

El Salvador Beach Soccer Cup 2025. 1-й тур. 15 февраля.

Украина – Сальвадор 4:4 (1:3 по пенальти).

Голы: Зборовский (3), Войток.

АПФУ. Украина – Сальвадор