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Пляжный футбол
15 февраля 2025, 11:51 |
326
0

Пляжный футбол. Сборная Украины сенсационно уступила Сальвадору

Подопечные Николая Костенко стартовали на международном турнире с поражения

15 февраля 2025, 11:51 |
326
0
Пляжный футбол. Сборная Украины сенсационно уступила Сальвадору
АПФУ. Украина – Сальвадор

Национальная сборная Украины по пляжному футболу сенсационно уступила команде Сальвадора в международном турнире El Salvador Beach Soccer Cup 2025.

В стартовом туре El Salvador Beach Soccer Cup 2025 подопечные Николая Костенко сыграли вничью 4:4 с хозяевами турнира, но уступили в серии послематчевых пенальти.

За «сине-желтых» хет-триком отличился Олег Зборовский, один гол проведший Максим Войток. В серии пенальти более точными были сальвадорцы 3-1.

В ночь на воскресенье во втором туре турнира Украина сыграет против сборной Португалии. Стартовый свисток - в час ночи по киевскому времени.

El Salvador Beach Soccer Cup 2025. 1-й тур. 15 февраля.

Украина – Сальвадор 4:4 (1:3 по пенальти).

Голы: Зборовский (3), Войток.

АПФУ. Украина – Сальвадор
АПФУ. Украина – Сальвадор

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сборная Украины по пляжному футболу сборная Португалии по пляжному футболу Николай Костенко
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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