«На**я мне те бутсы». Как Кварцяный отправил Хачериди на барахолку

Бывший голкипер сборной Украины Всеволод Романенко вспомнил интересную историю, связанную с Евгением Хачериди в период выступлений за луцкую Волынь.

– Тогда же в Волыни вы успели поиграть с совсем юным Евгением Хачериди – будущим основным защитником Динамо и сборной Украины. Тяжелый характер у него был уже тогда?

– Хачериди тоже каким был, таким и остался. Расскажу одну историю.

Как-то мы приехали играть в Черкассы: дождь шел три дня, поле – болото. В Хачериде бутсы изорванные, порванные, шипы никакие. Кварцяный его вызывает и говорит: «Женя, игра в 17:00. Держи 300 долларов, пойди купи себе на базаре бутсы».

Тот ему: «Хорошо». И вот Хачериди вместе с помощником Кварцяного – Степаном Степановичем Павловым – идут на барахолку. Ходят, выбирают бутсы, смотрят-смотрят. И тут Хачериди Павлову и говорит: «Степаныч, да на**я мне эти бутсы. Б***ь, смотри, какая кепка классная, купи мне кепку». Не знаю, что ему купили в итоге, но такая история точно была, – сказал Всеволод.

Позже Хачериди перебрался в расположение киевского «Динамо», где стал лидером обороны «бело-синих» и неоднократно вызывался в национальную сборную Украины.