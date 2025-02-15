«Просто исчез». Сабо раскритиковал легионера Динамо, что сиял в УПЛ

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал форварда «бело-синих» Эдуардо Герреро. Специалист заявил, что в «Заре» игрок демонстрировал куда лучшую игру.

«Ванат тоже один не в состоянии постоянно тянуть, а что случилось с Герреро, можно только гадать. В Заре он реально показывал игру, а в Динамо просто скрылся. Возможно, не получил того доверия, которого ждал и, как следствие, где-то сломался. Во всей этой массе выделю Бражко, который имеет хороший удар и в целом достаточно стабилен», – сказал Сабо.

Вторую часть УПЛ подопечные Александра Шовковского начнут матчем против львовских «Карпат». Матч запланирован на воскресенье, 23 февраля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Ранее Йожеф Сабо объяснил, как уход Бущана повлияет на игру киевского «Динамо».