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  4. «Просто исчез». Сабо раскритиковал легионера Динамо, что сиял в УПЛ
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 08:53 |
1001
0

«Просто исчез». Сабо раскритиковал легионера Динамо, что сиял в УПЛ

Йожеф Сабо не понимает, что случилось с Эдуардо Герреро

15 февраля 2025, 08:53 |
1001
0
«Просто исчез». Сабо раскритиковал легионера Динамо, что сиял в УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо раскритиковал форварда «бело-синих» Эдуардо Герреро. Специалист заявил, что в «Заре» игрок демонстрировал куда лучшую игру.

«Ванат тоже один не в состоянии постоянно тянуть, а что случилось с Герреро, можно только гадать. В Заре он реально показывал игру, а в Динамо просто скрылся. Возможно, не получил того доверия, которого ждал и, как следствие, где-то сломался. Во всей этой массе выделю Бражко, который имеет хороший удар и в целом достаточно стабилен», – сказал Сабо.

Вторую часть УПЛ подопечные Александра Шовковского начнут матчем против львовских «Карпат». Матч запланирован на воскресенье, 23 февраля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Ранее Йожеф Сабо объяснил, как уход Бущана повлияет на игру киевского «Динамо».

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Эдуардо Герреро Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Footboom
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