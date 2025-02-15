«Использовали возможность». Ашур поблагодарил президента Полесья

Главный тренер житомирского «Полесья» Имад Ашур поделился эмоциями от учебно-тренировочных сборов «волков».

Мы адаптировались, делали достаточно много теории за это время, индивидуального собрания, группового, командного и анализировали эти вещи. Я считаю, что с пользой использовали возможность, которую предоставил президент – в очень хороших условиях провести это собрание и сейчас возвращаться уже домой, – лаконично сказал наставник.

Первый матч во второй части сезона УПЛ подопечные Ашура проведут против «Ингульца». Встреча между «Ингульцем» и «Полесьем» запланирована на субботу, 22 февраля. Стартовый свисток должен прозвучать в 15:30 по киевскому времени.

Ранее пресс-служба «волков» сообщила, что выездной матч против «Ингульца» состоится в Житомире.