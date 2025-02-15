Украинский теннисист поборется за трофей на челленджере в Бахрейне
Виталий Сачко вышел в финал парного разряда на турнире в Манаме
Украинский теннисист Виталий Сачко сыграет в финале парного разряда на челленджере в Манаме, Бахрейн.
Украинец выступает на этих соревнованиях в одном тандеме с представителем Казахстана Бейбитом Жукаевым.
В решающем поединке украинско-казахстанский тандем встретится с дуэтом Иван Лютаревич / Лука Санчез (Франция). Матч состоится 15 февраля в 12:30 по Киеву.
Сачко поборется за восьмой парный трофей на челленджерах и первый с октября 2024 года, когда вместе с Алексеем Крутых стал чемпионом в итальянской Ольбии.
Путь Сачко и Жукаева к финалу челленджера в Манаме:
- 1/8 финала: Виталий Сачко / Бейбит Жукаев – Сунь Фадзин / Ван Аорань – 6:3, 7:5
- 1/4 финала: Виталий Сачко / Бейбит Жукаев – Влад Корня / Серхио Мартос Гомес [1] – 6:7 (4:7), 6:3, [10:4]
- 1/2 финала: Виталий Сачко / Бейбит Жукаев – Василий Кирков / Барт Стивенс – 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), [10:4]
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