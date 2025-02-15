Украинский теннисист поборется за трофей на челленджере в Бахрейне

Украинский теннисист Виталий Сачко сыграет в финале парного разряда на челленджере в Манаме, Бахрейн.

Украинец выступает на этих соревнованиях в одном тандеме с представителем Казахстана Бейбитом Жукаевым.

В решающем поединке украинско-казахстанский тандем встретится с дуэтом Иван Лютаревич / Лука Санчез (Франция). Матч состоится 15 февраля в 12:30 по Киеву.

Сачко поборется за восьмой парный трофей на челленджерах и первый с октября 2024 года, когда вместе с Алексеем Крутых стал чемпионом в итальянской Ольбии.

Путь Сачко и Жукаева к финалу челленджера в Манаме: