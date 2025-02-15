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Италия
15 февраля 2025, 04:49 | Обновлено 15 февраля 2025, 04:59
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0

Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч Серии А

Поединок 25-го тура чемпионата Италии начнется 15 февраля в 19:00 по Киеву

15 февраля 2025, 04:49 | Обновлено 15 февраля 2025, 04:59
8
0
Лацио – Наполи. Прогноз и анонс на матч Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine

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15 февраля в рамках 25 тура итальянской Серии А свой матч проведут Лацио – Наполи. Битва начнется в 19:00 по киевскому времени.

Лацио

В этом сезоне римляне неплохо везде успевают, хотя раньше для клуба это было проблемой, совмещать борьбу в разных турнирах. Лучше всего идут дела в Лиге Европы, где Лацио стал первым в основной сетке, потерпев поражение только в последнем матче от Браги на выезде – 0:1, хотя та встреча не имела большого турнирного значения. В Кубке Италии клуб добрался до четвертьфинала, где вскоре сыграет против Интера.

Неплохо идут дела и в Серии А, где римляне идут четвертыми, здесь им важно удержаться в первом квартете, что позволит им пробиться в Лигу Чемпионов. В последнем туре подопечные Марко Барони разгромили на своем поле Монцу со счетом 5:1, дубль оформил испанский ветеран Педро.

Команда играет стабильнее, чем многие привыкли видеть, упомянутая победа в чемпионате стала третьей в четырех противостояниях. Из-за травм предстоящую встречу пропустят Хюсай, Патрик, Пеллегрини и Вессино, под вопросом остается Диа.

Getty Images/Global Images Ukraine

Наполи

Прошлый чемпионат для неаполитанцев был таким слабым, что они остались за бортом еврокубков, поэтому они сейчас играют только на внутренней арене. С Кубка Италии команда уже вылетела, осталась только Серия А.

В чемпионате дела идут пока хорошо, ведь клуб захватил лидерство, второй Интер отстает всего на очко. Наполи потерял очки в последних матчах, сначала упустил победу над Ромой в гостях, пропустив в компенсированное время – 1:1, а потом не смог дожать на своем поле неуступчивый Удинезе, здесь тоже 1:1.

Хоть фанатам и не хочется об этом вспоминать, но неаполитанцы продали свой главный актив Хвичу Кварацхелию, без такого важного игрока будет сложно выдержать борьбу за скудетто с Интером, однако, конкурент задействован и в других турнирах.

В предстоящем матче Антонио Конте не сможет рассчитывать на Давида Нереса, Спинаццолу и Оливеру. Простого места в топ-4 уже недостаточно, нужно бороться за чемпионство, все-таки есть хороший подбор игроков.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Клубы пересекались дважды в этом сезоне, оба матча вместились в одну неделю на старте декабря, сначала Лацио выиграл на своем поле в Кубке Италии – 3:1, а потом римляне умудрились выиграть на выезде в чемпионате – 1:0.

Прогноз

Нас ожидает захватывающая битва, поскольку встречаются команды из топ-4 чемпионата.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Лацио – 2,76, успех Наполи – 2,90, а ничья – 3,25. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Типичный случай, когда игра пойдет на три результата, перспективно здесь выглядит ставка на обмен забитыми мячами за 1,81.

Прогноз Sport.ua
Лацио
15 февраля 2025 -
19:00
Наполи
Обе забьют 1.81 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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