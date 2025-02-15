ВИДЕО. Скандальный футболист, который избивал жену, снова отец
Одна из самых крепких лавстори в истории футбола
Нападающий «Марселя» Мейсон Гринвуд во второй раз стал отцом.
Его жена – Харриет Робсон – родила вторую девочку на этой неделе, информирует Daily Mail.
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Напомним, что пара стала известной в футбольном мире из-за скандала с избиением и изнасилованием девушки – на Гринвуда было заведено уголовное дело, он некоторое время сидел в тюрьме до слушания дела, но позже был полностью оправдан, так как Харриет смягчила показания.
Пара сейчас проживает в Марселе и очень счастлива.
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