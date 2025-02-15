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15 февраля 2025, 03:05 |
86
0

ВИДЕО. Скандальный футболист, который избивал жену, снова отец

Одна из самых крепких лавстори в истории футбола

15 февраля 2025, 03:05 |
86
0
ВИДЕО. Скандальный футболист, который избивал жену, снова отец
Getty Images/Global Images Ukraine. Мейсон Гринвуд

Нападающий «Марселя» Мейсон Гринвуд во второй раз стал отцом.

Его жена – Харриет Робсон – родила вторую девочку на этой неделе, информирует Daily Mail.

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Напомним, что пара стала известной в футбольном мире из-за скандала с избиением и изнасилованием девушки – на Гринвуда было заведено уголовное дело, он некоторое время сидел в тюрьме до слушания дела, но позже был полностью оправдан, так как Харриет смягчила показания.

Пара сейчас проживает в Марселе и очень счастлива.

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видео lifestyle Мейсон Гринвуд Марсель
Максим Лапченко Источник: Instagram
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