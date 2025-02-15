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Чемпионат Испании
Вильярреал
15.02.2025 22:00 - : -
Валенсия
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Испания
15 февраля 2025, 02:38 | Обновлено 15 февраля 2025, 02:39
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0

Вильярреал – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 15 февраля в 22:00 по Киеву

15 февраля 2025, 02:38 | Обновлено 15 февраля 2025, 02:39
11
0
Вильярреал – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

15 февраля на «Керамика» пройдет матч 24-го тура Примеры, в котором «Вильярреал» встретится с «Валенсии». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Вильярреал

Команда достаточно резко просела в прошлом сезоне. Она, при Эмери бравшая Лигу Европы и доходящая до полуфинала Лиги чемпионов, и даже без Унаи финишировавшая на 5-м месте в Примере, вообще в прошлой темпораде остались без пропуска в еврокубки. И это еще вернувшийся на тренерский пост Марселино постепенно навел порядок. Сейчас достаточно заметно желтый субмарин прибавил, и крепко держится на пятом месте в текущей таблице, угрожая потеснить Атлетик и протиснуться в квартет лидеров. Без проблем не обходилось, в начале декабря были неудачи в чемпионате и тогда же случился вылет из кубка, проиграв скромной Понтеведре. Но потом снова получилось прибавить, особенно на своем поле. 2:1 с Лас-Пальмас стали третьей победой в 4-х крайних поединках.

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Валенсия

Клуб по ходу позапрошлого сезона уже оказывались под серьезной угрозой вылета. Но Бараха, вернувшись уже как тренер в клуб, где провел лучшую часть карьеры футболиста, добился ряда успехов. Сначала он не допустил вылета в 2023-м году, а потом поднял лос чес в верхнюю часть таблицы прошлого розыгрыша Ла Лиги. Но потом, в этой темпораде, все напрочь рассыпалось. Но экс-хавбеку давали шансы, уволив только во время зимней паузы. Переманенный из Вест Бромвича Карлос Корберан сумел быстро все исправить. Он проигрывал только грандам: в дебюте чуть не отобрал очки у Реала, но в итоге уступили из-за решающего гола в экстра-тайме. Потом был разгром 1:7 от Барселоны. С ней же в кубке был новый разгром, 0:5. При этом летучие мыши смогли в Примере взять ничью с Севильей и обыграть Реал Сосьедад и Сельту. А в прошлом туре оформили 2:0 с Леганесом.

Статистика личных встреч

Подводники выиграли половину из шести последних очных поединках при единственном поражении. Но в этом сезоне была ничья на Месталье в конце августа.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости смогут, а то и просто не захотят, бороться за очки. У хозяев есть немалая мотивация, и они добьются победы с форой -1 гол (коэффициент - 1,85).

Прогноз Sport.ua
Вильярреал
15 февраля 2025 -
22:00
Валенсия
Фора Вильярреала (-1) 1.85 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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