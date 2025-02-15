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15 февраля 2025, 02:33 |
172
0

ФОТО. Криштиану Роналду эпично поздравил Джорджину с Днем Святого Валентина

Это красиво...

15 февраля 2025, 02:33 |
172
0
ФОТО. Криштиану Роналду эпично поздравил Джорджину с Днем Святого Валентина
Getty Images/Global Images Ukraine. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду собрал наибольшее количество лайков своим поздравлением с Днем Святого Валентина среди футболистов.

Криштиану очень красиво и оригинально поздравил любовь всей своей жизни – Джорджину Родригес.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Моя единственная и неповторимая Валентинка. Всегда», – написал футболист-миллиардер, прикрепив их первое фото с 2016 года, когда Криштиану и Джорджину впервые подловили папарацци.

Этот пост уже собрал почти 8 миллионов лайков, а Джорджина пришла в комментарии к Криштиану и ответила:

«Моя большая любовь», – её комментарий собрал почти 150 тысяч лайков.

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фото lifestyle Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Максим Лапченко Источник: Instagram
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