ФОТО. Криштиану Роналду эпично поздравил Джорджину с Днем Святого Валентина
Это красиво...
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду собрал наибольшее количество лайков своим поздравлением с Днем Святого Валентина среди футболистов.
Криштиану очень красиво и оригинально поздравил любовь всей своей жизни – Джорджину Родригес.
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«Моя единственная и неповторимая Валентинка. Всегда», – написал футболист-миллиардер, прикрепив их первое фото с 2016 года, когда Криштиану и Джорджину впервые подловили папарацци.
Этот пост уже собрал почти 8 миллионов лайков, а Джорджина пришла в комментарии к Криштиану и ответила:
«Моя большая любовь», – её комментарий собрал почти 150 тысяч лайков.
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