Другие новости15 февраля 2025, 02:13 | Обновлено 15 февраля 2025, 02:33
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Футболист отправил 3 букета 3-м разным женщинам в День Святого Валентина
Эпичная история из жизни Карима Бензема
15 февраля 2025, 02:13 | Обновлено 15 февраля 2025, 02:33
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Нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема является автором рекорда по количеству букетов в День Святого Валентина.
Футбольные медиа решили вспомнить, что 2 года назад, 14 февраля 2023 года, француз отправил 3 букета 3-м разным женщинам:
Жордин Озуне – его тогдашней девушке, Коре Гаутье – бывшей жене и матери его сына, и Хлое Бензема – его первой жене и матери его дочери.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
«Этому парню разрешено иметь 4-х жен, если он захочет», – шутят футбольные болельщики.
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