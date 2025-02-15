Футболист отправил 3 букета 3-м разным женщинам в День Святого Валентина

Нападающий «Аль-Иттихад» Карим Бензема является автором рекорда по количеству букетов в День Святого Валентина.

Футбольные медиа решили вспомнить, что 2 года назад, 14 февраля 2023 года, француз отправил 3 букета 3-м разным женщинам:

Жордин Озуне – его тогдашней девушке, Коре Гаутье – бывшей жене и матери его сына, и Хлое Бензема – его первой жене и матери его дочери.

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«Этому парню разрешено иметь 4-х жен, если он захочет», – шутят футбольные болельщики.