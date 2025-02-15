Турнирная таблица. Генк переиграл Стандард и упрочил лидерство в Бельгии
Вечером 14 февраля состоялся матч 26-го тура чемпионата Бельгии
Вечером 14 февраля состоялся матч 26-го тура чемпионата Бельгии.
Генк на выезде переиграл Стандард (2:1) и упрочил лидерство в Бельгии.
Лидеры: Генк (60 очков), Брюгге (51), Сен-Жилуаз (46), Андерлехт (42), Антверпен (40), Гент (37), Стандард (35).
Топ-шестерка чемпионата Бельгии по итогам 30 туров продолжит борьбу за медали.
Чемпионат Бельгии. 26-й тур, 14 февраля
Стандард – Гент – 1:2
Голы: Экерт, 90+9 (пен) – Кристофер Бонсу Баа, 35, Арокодаре, 78
Удаление: Пендерс, 90+4 (Гент)
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Генк
|26
|19
|3
|4
|51 - 31
|60
|2
|Брюгге
|25
|15
|6
|4
|54 - 28
|51
|3
|Юнион Сент-Жилуаз
|25
|12
|10
|3
|39 - 21
|46
|4
|Андерлехт
|25
|12
|6
|7
|44 - 23
|42
|5
|Антверпен
|25
|11
|7
|7
|43 - 28
|40
|6
|Гент
|25
|9
|10
|6
|35 - 28
|37
|7
|Стандард
|26
|9
|8
|9
|20 - 29
|35
|8
|Шарлеруа
|25
|9
|6
|10
|30 - 28
|33
|9
|Дендер
|25
|8
|7
|10
|29 - 41
|31
|10
|Вестерло
|25
|8
|5
|12
|44 - 44
|29
|11
|Серкль Брюгге
|25
|7
|8
|10
|26 - 36
|29
|12
|Ауд-Хеверле
|25
|6
|11
|8
|20 - 25
|29
|13
|Мехелен
|25
|7
|7
|11
|40 - 37
|28
|14
|Сент-Трюйден
|25
|5
|8
|12
|30 - 48
|23
|15
|Кортрейк
|25
|5
|4
|16
|20 - 47
|19
|16
|Беерсхот
|25
|2
|8
|15
|22 - 53
|14
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