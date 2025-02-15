Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Турнирная таблица. Генк переиграл Стандард и упрочил лидерство в Бельгии
Бельгия
15 февраля 2025, 17:04 | Обновлено 15 февраля 2025, 17:29
64
0

Турнирная таблица. Генк переиграл Стандард и упрочил лидерство в Бельгии

Вечером 14 февраля состоялся матч 26-го тура чемпионата Бельгии

15 февраля 2025, 17:04 | Обновлено 15 февраля 2025, 17:29
64
0
Турнирная таблица. Генк переиграл Стандард и упрочил лидерство в Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 февраля состоялся матч 26-го тура чемпионата Бельгии.

Генк на выезде переиграл Стандард (2:1) и упрочил лидерство в Бельгии.

Лидеры: Генк (60 очков), Брюгге (51), Сен-Жилуаз (46), Андерлехт (42), Антверпен (40), Гент (37), Стандард (35).

Топ-шестерка чемпионата Бельгии по итогам 30 туров продолжит борьбу за медали.

Чемпионат Бельгии. 26-й тур, 14 февраля

Стандард Гент – 1:2

Голы: Экерт, 90+9 (пен) – Кристофер Бонсу Баа, 35, Арокодаре, 78

Удаление: Пендерс, 90+4 (Гент)

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Генк 26 19 3 4 51 - 31 60
2 Брюгге 25 15 6 4 54 - 28 51
3 Юнион Сент-Жилуаз 25 12 10 3 39 - 21 46
4 Андерлехт 25 12 6 7 44 - 23 42
5 Антверпен 25 11 7 7 43 - 28 40
6 Гент 25 9 10 6 35 - 28 37
7 Стандард 26 9 8 9 20 - 29 35
8 Шарлеруа 25 9 6 10 30 - 28 33
9 Дендер 25 8 7 10 29 - 41 31
10 Вестерло 25 8 5 12 44 - 44 29
11 Серкль Брюгге 25 7 8 10 26 - 36 29
12 Ауд-Хеверле 25 6 11 8 20 - 25 29
13 Мехелен 25 7 7 11 40 - 37 28
14 Сент-Трюйден 25 5 8 12 30 - 48 23
15 Кортрейк 25 5 4 16 20 - 47 19
16 Беерсхот 25 2 8 15 22 - 53 14
Полная таблица

По теме:
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как попал во второй дивизион Бельгии
Вестерло с Сидорчуком в составе победило Стандард
Брюгге вышел в финал Кубка Бельгии, одолев Генк по сумме двух матчей
чемпионат Бельгии по футболу Генк Стандард
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Бокс | 15 февраля 2025, 06:36 68
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO
Нокаут в 4-м раунде. Беринчик уступил Кейшону и потерял пояс чемпиона WBO

В американском Нью-Йорке состоялся титульный поединок в легком весе

Карпатам интересен игрок из Косово, к которому присматривалось Динамо
Футбол | 15 февраля 2025, 18:11 1
Карпатам интересен игрок из Косово, к которому присматривалось Динамо
Карпатам интересен игрок из Косово, к которому присматривалось Динамо

Батон Забергя не перебрался в Киев, но все еще может оказаться в украинской Премьер-лиге

ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник Полесья подписал контракт с Лос-Анджелесом
Футбол | 14.02.2025, 21:50
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник Полесья подписал контракт с Лос-Анджелесом
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский защитник Полесья подписал контракт с Лос-Анджелесом
Коронация Бё. Йоханнес выиграл золото спринта, украинцы вне топ-30 на ЧМ
Биатлон | 15.02.2025, 17:08
Коронация Бё. Йоханнес выиграл золото спринта, украинцы вне топ-30 на ЧМ
Коронация Бё. Йоханнес выиграл золото спринта, украинцы вне топ-30 на ЧМ
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Бокс | 15.02.2025, 06:00
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
14.02.2025, 13:33 1
Бокс
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
Экс-голкипер Динамо: «Помню, что Хачериди избивали в душевой»
15.02.2025, 10:16 9
Футбол
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
14.02.2025, 14:11 11
Футбол
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
ВИДЕО. Кейшон Дэвис нокаутировал Дениса Беринчика в 4-м раунде
15.02.2025, 06:51 3
Бокс
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
Остапенко обратилась к фанатам после победы над их любимицей в Катаре
13.02.2025, 22:16 4
Теннис
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
13.02.2025, 21:20 8
Футбол
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
14.02.2025, 13:38 15
Футбол
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
ВИДЕО. Ярмоленко принял вызов от Игоря Суркиса
14.02.2025, 08:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем