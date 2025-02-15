ФОТО. Самая горячая валентинка! Сексуальная ведущая вечеров ЛЧ разделась
Ева Мурати даёт огня
Албанская телеведущая и модель Ева Мурати стала одной из самых ярких медийных футбольных личностей прошедшего Дня Святого Валентина.
Красавица, с которой сотрудничает УЕФА и которая является лицом Лиги чемпионов, разделась на День всех влюбленных.
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Ева рекламирует продукцию бренда «Yamamay» и делает это очень красиво.
«Секси», «Ты выглядишь великолепно», «Mamma mia», – в комментарии под публикацией можно не заходить, там сплошной восторг.
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