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15 февраля 2025, 01:02 |
534
0

ФОТО. Самая горячая валентинка! Сексуальная ведущая вечеров ЛЧ разделась

Ева Мурати даёт огня

15 февраля 2025, 01:02 |
534
0
ФОТО. Самая горячая валентинка! Сексуальная ведущая вечеров ЛЧ разделась
Instagram. Ева Мурати

Албанская телеведущая и модель Ева Мурати стала одной из самых ярких медийных футбольных личностей прошедшего Дня Святого Валентина.

Красавица, с которой сотрудничает УЕФА и которая является лицом Лиги чемпионов, разделась на День всех влюбленных.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ева рекламирует продукцию бренда «Yamamay» и делает это очень красиво.

«Секси», «Ты выглядишь великолепно», «Mamma mia», – в комментарии под публикацией можно не заходить, там сплошной восторг.

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фото lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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