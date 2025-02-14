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14 февраля 2025, 23:39 |
951
3

ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 зажигает в Майами. Красота

Иванна Кнолль живёт жизнь своей мечты

14 февраля 2025, 23:39 |
951
3
ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 зажигает в Майами. Красота
Instagram. Ивана Кнолль

Самая сексуальная болельщица Чемпионата мира-2022 хорватка Ивана Кнолль продолжает влюблять в себя.

Девушка обрела мировую славу осенью 2022 года и с тех пор её популярность только растёт – на данный момент красавица собрала на своей странице в Instagram 2,9 млн фолловеров.

Сейчас Ивана строит карьеру диджейки и известна под псевдонимом Knoll Doll.

В последнее время Кнолль задержалась в Майами – девушка проживает именно там, даёт вечеринки и радует красочными фотосетами:

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Ивана Кнолль фото lifestyle девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 3
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Viktor Shuper
страшна шо звизда 
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+1
Андрій Заліщук
Головне, що губи робочі, а все інше тотаке
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0
Avaksi
Що це за жахіття?
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0
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