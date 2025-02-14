Другие новости14 февраля 2025, 23:39 |
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ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 зажигает в Майами. Красота
Иванна Кнолль живёт жизнь своей мечты
14 февраля 2025, 23:39 |
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Самая сексуальная болельщица Чемпионата мира-2022 хорватка Ивана Кнолль продолжает влюблять в себя.
Девушка обрела мировую славу осенью 2022 года и с тех пор её популярность только растёт – на данный момент красавица собрала на своей странице в Instagram 2,9 млн фолловеров.
Сейчас Ивана строит карьеру диджейки и известна под псевдонимом Knoll Doll.
В последнее время Кнолль задержалась в Майами – девушка проживает именно там, даёт вечеринки и радует красочными фотосетами:
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