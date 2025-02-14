ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 зажигает в Майами. Красота

Самая сексуальная болельщица Чемпионата мира-2022 хорватка Ивана Кнолль продолжает влюблять в себя.

Девушка обрела мировую славу осенью 2022 года и с тех пор её популярность только растёт – на данный момент красавица собрала на своей странице в Instagram 2,9 млн фолловеров.

Сейчас Ивана строит карьеру диджейки и известна под псевдонимом Knoll Doll.

В последнее время Кнолль задержалась в Майами – девушка проживает именно там, даёт вечеринки и радует красочными фотосетами: