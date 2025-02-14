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14 февраля 2025, 23:09 |
457
0

ВИДЕО. Одноклубник Забарного снял виральное видео во время родов жены

Джастин Клюйверт зажег, так зажег

14 февраля 2025, 23:09 |
457
0
ВИДЕО. Одноклубник Забарного снял виральное видео во время родов жены
Getty Images/Global Images Ukraine. Джастин Клюйверт

Атакующий полузащитник «Борнмута» Джастин Клюйверт стал героем вирального видео, которое шейрят английские медиа.

На нём одноклубник Забарного вместе с женой во время родов – Джастин поддержал свою жену треком Майкла Джексона и лунной походкой, что очень повеселилло его избранницу.

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10 февраля на свет явилась Жизель София Клюйверт, о чем сообщил сам футболист.

В комментарии к Джастину пришло множество желающих его поздравить, среди которых был и отец – легендарный экс-футболист «Аякса» и «Барселоны» Патрик Клюйверт.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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