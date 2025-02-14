ВИДЕО. Одноклубник Забарного снял виральное видео во время родов жены
Джастин Клюйверт зажег, так зажег
Атакующий полузащитник «Борнмута» Джастин Клюйверт стал героем вирального видео, которое шейрят английские медиа.
На нём одноклубник Забарного вместе с женой во время родов – Джастин поддержал свою жену треком Майкла Джексона и лунной походкой, что очень повеселилло его избранницу.
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10 февраля на свет явилась Жизель София Клюйверт, о чем сообщил сам футболист.
В комментарии к Джастину пришло множество желающих его поздравить, среди которых был и отец – легендарный экс-футболист «Аякса» и «Барселоны» Патрик Клюйверт.
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