ВИДЕО. Брайтон забил дважды. Митома и Минте озадачили Челси в первом тайме

В пятницу, 14 февраля, в 22:00 проходит матч 25-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Челси».

Команды играют на стадионе «Амекс» в городе Брайтон-энд-Хоув.

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Чайки на домашней арене к перерыву получили перевес в два мяча.

Каору Митома и Янкуба Минте всерьез озадачили Челси в первом тайме (2:0)

ГОЛ! 1:0. Каору Митома, 27 мин

ГОЛ! 2:0. Янкуба Минте, 38 мин