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  4. ВИДЕО. Брайтон забил дважды. Митома и Минте озадачили Челси в первом тайме
Англия
14 февраля 2025, 22:49 | Обновлено 14 февраля 2025, 23:17
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0

ВИДЕО. Брайтон забил дважды. Митома и Минте озадачили Челси в первом тайме

Чайки на домашней арене к перерыву получили перевес в два мяча

14 февраля 2025, 22:49 | Обновлено 14 февраля 2025, 23:17
250
0
ВИДЕО. Брайтон забил дважды. Митома и Минте озадачили Челси в первом тайме
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 14 февраля, в 22:00 проходит матч 25-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Челси».

Команды играют на стадионе «Амекс» в городе Брайтон-энд-Хоув.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Чайки на домашней арене к перерыву получили перевес в два мяча.

Каору Митома и Янкуба Минте всерьез озадачили Челси в первом тайме (2:0)

ГОЛ! 1:0. Каору Митома, 27 мин

ГОЛ! 2:0. Янкуба Минте, 38 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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