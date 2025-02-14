Англия14 февраля 2025, 22:49 | Обновлено 14 февраля 2025, 23:17
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ВИДЕО. Брайтон забил дважды. Митома и Минте озадачили Челси в первом тайме
Чайки на домашней арене к перерыву получили перевес в два мяча
14 февраля 2025, 22:49 | Обновлено 14 февраля 2025, 23:17
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В пятницу, 14 февраля, в 22:00 проходит матч 25-го тура АПЛ между командами «Брайтон» и «Челси».
Команды играют на стадионе «Амекс» в городе Брайтон-энд-Хоув.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Чайки на домашней арене к перерыву получили перевес в два мяча.
Каору Митома и Янкуба Минте всерьез озадачили Челси в первом тайме (2:0)
ГОЛ! 1:0. Каору Митома, 27 мин
ГОЛ! 2:0. Янкуба Минте, 38 мин
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