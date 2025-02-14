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  4. «Удивительная команда». Степаненко назвал сложнейшего соперника в карьере
Турция
14 февраля 2025, 22:43 |
348
0

«Удивительная команда». Степаненко назвал сложнейшего соперника в карьере

Игрок сборной Украины выделил Луку Модрича

14 февраля 2025, 22:43 |
348
0
«Удивительная команда». Степаненко назвал сложнейшего соперника в карьере
ФК Эюпспор. Тарас Степаненко

Украинский полузащитник турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко рассказал, кто был для него самым сложным соперником в карьере.

«Я играл против всех великих команд: Португалии, Испании, Франции, Англии. Модрич – лучший игрок, против которого я играл.

Мне не нравится играть против Хорватии – это странная команда. Они могут сыграть плохой матч, но за две минуты до конца Модрич может взять мяч и сделать результативную передачу – они забьют и выиграют.

Казалось, что каждый раз, когда я играл против Хорватии, происходило именно так», – приводит слова 35-летнего хавбека The National.

Сообщалось, что Степаненко передал свой номер в «Шахтере» другому игроку.

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ВИДЕО. Степаненко передал свой номер в Шахтере другому игроку
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Тарас Степаненко Эюпспор чемпионат Турции по футболу Лука Модрич
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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