«Удивительная команда». Степаненко назвал сложнейшего соперника в карьере

Украинский полузащитник турецкого «Эюпспора» Тарас Степаненко рассказал, кто был для него самым сложным соперником в карьере.

«Я играл против всех великих команд: Португалии, Испании, Франции, Англии. Модрич – лучший игрок, против которого я играл.

Мне не нравится играть против Хорватии – это странная команда. Они могут сыграть плохой матч, но за две минуты до конца Модрич может взять мяч и сделать результативную передачу – они забьют и выиграют.

Казалось, что каждый раз, когда я играл против Хорватии, происходило именно так», – приводит слова 35-летнего хавбека The National.

Сообщалось, что Степаненко передал свой номер в «Шахтере» другому игроку.